барабашов написав:Разогнать до третьей сверхсветовой скорости кусок титана с компом на лампах и ведром тротила могутЪ, а дизель нормальный(да хоть какой но свой!) и АКПП на Уазку-РАТRІОТ и Шеви-Шниву за 20 с лихуем лет конвейера придумать(хоть в шарашке магаданской) - нет Парадокс достойный доктора юридических наук Медведева и исторических - Дугина
ракета разовая, разовую поездку любое рос.ведро тоже осилит. так что парадоксов нет, сложно создать то что будет без глюков работать годами, как 4й айфон. или т4 - Эталоны безглючности. 5й-6й уже были с глюками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"
"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
wild.tomcat написав:............. шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?
Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник". Но согласен, хрен редьки не слаще. Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает. Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.
GALeon написав:......... Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"
"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
Как и все баллистические ракеты. У Минитмена-3 максимальная скорость на траектории 24100 км/ч, т.е. 6,7 км/сек или примерно 18М. При заходе на цель, видимо существенно ниже, но, думаю, примерно те же 3 км/сек.