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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11019110201102111022>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:17

  flyman написав:
  d44 написав:
  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники

Опять МБР по Днепру
Все набагато простіше. Поки захід сцить - юхло буде робити що завгодно, хоч тактичну ядерку. Гопники перемогли ботанів.

так як Київ більш-менш прикритий, то кудись #можємпавтаріть навєрняк

Ви не зрозуміли. От такої бяки прикриття немає. Прикриття це тільки удар у відповідь.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:18

  барабашов написав:Разогнать до третьей сверхсветовой скорости кусок титана с компом на лампах и ведром тротила могутЪ, а дизель нормальный(да хоть какой но свой!) и АКПП на Уазку-РАТRІОТ и Шеви-Шниву за 20 с лихуем лет конвейера придумать(хоть в шарашке магаданской) - нет
Парадокс достойный доктора юридических наук Медведева и исторических - Дугина
ракета разовая, разовую поездку любое рос.ведро тоже осилит. так что парадоксов нет, сложно создать то что будет без глюков работать годами, как 4й айфон. или т4 - Эталоны безглючности. 5й-6й уже были с глюками.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:20

Найпотужніша потужна потужність!

  GALeon написав:
Wirująświatła написав:
  flyman написав:поізносношался як підошва на туфлях за $15
надо было коньки брать. они долго носятся.
Сьогодні рф застосувала по Южмашу в Дніпрі новітню російську систему середньої дальності «Орешник», — путін.

видео по ссылке
https://t.me/istories_media/8259
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"

"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.

Та їхні ракети тільки по наших сільських туалетах прилітають!© :mrgreen:
І чмобіки у них рахітні і більшість 45-55р! :lol:

Інша справа в нас - все гуд!👍
І ракети потужні/влучні!
І воїни переважно 25-35р - всі вишколені, підтянуті, бадьорі!

Сини Будівельника не дадуть збрехати!
Ой, що вони ще не в ЗСУ? :mrgreen:
А, ну так... всього то лиш пройшло 33міс. від початку повномасштабки!

Ще є час! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:20

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники

Опять МБР по Днепру

Сказочник здесь ты или те, откуда ты это прочитал

На указанное время в Днепре было тихо

Ты эти два дня у нас в гостях(углы обсцыкаешь и пытаешься стянуть в магазине "Рошен" рыбу?)???

Так тихо было в середине дня ?
Или ты сцался в свои портки от "повторной" МБР ?
Теперь портки постирал, высушил и начал писать на форуме )

Лейтенант шубохранилица, я тебе скажу такую весчь, что люди из разных городов общаются между собой
Для этого есть смартфоны и интернет

Но ты продолжаешь понтоваться своим iphone, вместо использовать его по назначению )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:20

  wild.tomcat написав:.............
шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?

Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник".
Но согласен, хрен редьки не слаще.
Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает.
Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:21

  Успіх написав:Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
Привіт ОлюЮА))
Як ти?
Як там чоловік?
Ще не поізносівся в броні?))
Він же біднесенький РИЗИКУЄ щодня! Он як ракети розлітались, а він то ж на надважливому підприємстві у тилу надважливо працює!

А синочок в 22р. тренується перепливати Тису, чи вже чкурнув за кордон, продавши мамині окуляри? :lol:[/quote]


Шо ти там , Іуда ... десь сховався , чи ще шукаеш міста на асфальті від вибухів ,щоб написати успіх ... ?
Ти кидай ці звички , бо я тобі челку підправлю ....[/quote]
А ти - не бухай!© :lol: :lol: :lol:[/quote]


..... ЄХХХХХХХ та я би з радістью , бо не можу після інфаркта .
Но за тебе забуваю ....

Навчився памперси міняти , злидень ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:32

pesikot
коткин - какая у нас погода была "во время ожидания повторного прилёта МБР(КМБ-кошачьей мочегавневой бимбы)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:33

  холява написав:після інфаркта .
Що, вже остаточно накрився твій бізнес з педерацією?

Ну ти дуже не переймайся...
Скоро буде закінчення війни - а там, дивись і знову побіжиш до них обніматись! ;) :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:38

  холява написав:А ось масив , натуральна , сушена деревина має сенс .

Зелёных на Вас нет 🙂‍↔️

Это я от зависти. Такая близость к природе прекрасна, особенно, если интернет все же есть 😁

Тоже очень рад возможности пообщаться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:42

  GALeon написав:.........
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"

"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.

Как и все баллистические ракеты.
У Минитмена-3 максимальная скорость на траектории 24100 км/ч, т.е. 6,7 км/сек или примерно 18М. При заходе на цель, видимо существенно ниже, но, думаю, примерно те же 3 км/сек.
ЛАД
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  #<1 ... 11019110201102111022>
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