|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:20
барабашов написав: pesikot написав: Бетон написав:
Ну шо, закрылы нэбо?
Сказочники
Опять МБР по Днепру
Сказочник здесь ты или те, откуда ты это прочитал
На указанное время в Днепре было тихо
Ты эти два дня у нас в гостях(углы обсцыкаешь и пытаешься стянуть в магазине "Рошен" рыбу?)???
Так тихо было в середине дня ?
Или ты сцался в свои портки от "повторной" МБР ?
Теперь портки постирал, высушил и начал писать на форуме )
Лейтенант шубохранилица, я тебе скажу такую весчь, что люди из разных городов общаются между собой
Для этого есть смартфоны и интернет
Но ты продолжаешь понтоваться своим iphone, вместо использовать его по назначению )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10677
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:20
wild.tomcat написав:
.............
шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?
Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник".
Но согласен, хрен редьки не слаще.
Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает.
Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31416
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:21
Успіх написав:
Нам би з кацапами розібратися. Вони у соцмережах радіють і святкують сьогодні. Нічого, закон бумеранга ніхто не відміняв.
Привіт ОлюЮА))
Як ти?
Як там чоловік?
Ще не поізносівся в броні?))
Він же біднесенький РИЗИКУЄ щодня! Он як ракети розлітались, а він то ж на надважливому підприємстві у тилу надважливо працює!
А синочок в 22р. тренується перепливати Тису, чи вже чкурнув за кордон, продавши мамині окуляри?
[/quote]
Шо ти там , Іуда ... десь сховався , чи ще шукаеш міста на асфальті від вибухів ,щоб написати успіх ... ?
Ти кидай ці звички , бо я тобі челку підправлю ....[/quote]
А ти - не бухай!©
[/quote]
..... ЄХХХХХХХ та я би з радістью , бо не можу після інфаркта .
Но за тебе забуваю ....
Навчився памперси міняти , злидень ?
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4879
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4134 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:32
pesikot
коткин - какая у нас погода была "во время ожидания повторного прилёта МБР(КМБ-кошачьей мочегавневой бимбы)???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4522
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:33
холява написав:
після інфаркта .
Що, вже остаточно накрився твій бізнес з педерацією?
Ну ти дуже не переймайся...
Скоро буде закінчення війни - а там, дивись і знову побіжиш до них обніматись!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7146
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:38
холява написав:
А ось масив , натуральна , сушена деревина має сенс .
Зелёных на Вас нет 🙂↔️
Это я от зависти. Такая близость к природе прекрасна, особенно, если интернет все же есть 😁
Тоже очень рад возможности пообщаться.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7590
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6396 раз.
- Подякували: 21331 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
81
36
2
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:42
GALeon написав:
.........
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік"
"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
Как и все баллистические ракеты.
У Минитмена-3 максимальная скорость на траектории 24100 км/ч, т.е. 6,7 км/сек или примерно 18М. При заходе на цель, видимо существенно ниже, но, думаю, примерно те же 3 км/сек.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31416
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:44
барабашов написав:pesikot
коткин - какая у нас погода была "во время ожидания повторного прилёта МБР(КМБ-кошачьей мочегавневой бимбы)???
То есть, ты отрицаешь, что повторной МБР не было по Днепру
И было тихо
А как же честь офицера ?
Или честь офицера была продана, незаметно, вместе с какой-то шубой
Я спрошу знакомых о погоде, но ведь ты трындюком от этого не перестанешь быть )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10677
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:47
У России очень мало этих дорогостоящих ракет, и она не станет подрывать свои силы ядерного сдерживания, применяя их на Украине в большом количестве.
▪️Поэтому, какими бы ни были нанесенные повреждения — удар является не столько предвестником грядущих подобных атак с использованием МБР, сколько попыткой убедить европейские столицы и Вашингтон. Убедить, в том, что на этот раз Путин действительно имеет в виду угрозу трансформации конфликта в ядерный.
▪️Но важно сохранять [реальность] перспективы. Мы не стоим на пороге ядерного конфликта. Путин говорит о своем огромном ядерном арсенале, потому что это оказалось чрезвычайно успешным средством заставить администрацию Байдена и европейских лидеров самоцензурировать и замедлить оказание помощи Украине.
▪️Если теперь ему удастся заставить Трампа представить мирные переговоры как вопрос о том, чего хотят американцы и европейцы: а) избежать Третьей мировой войны и ядерного Армагеддона или б) продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не добьется устойчивого соглашения, то они, несомненно, выберут вариант А.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25773
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 21 лис, 2024 21:47
BIGor написав: Hotab написав:flyman
цифрові повістки тільки запорєбріком, хоть поржом
Смішно тільки тим, хто втік продавши все рухоме і нерухоме майно.
І обнулив українські карти
Як кажуть "Будь-яка дія викликає протидію". Нажаль наші можновладці цього не розуміють.
Про що мова? Які ризики з боку втікачів можуть зʼявитись? Я бачу лише один: хто працює на українську компанію і платить для України податки , може перенайнятись на Польську компанію.
Ви ще на Україну працюєте?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13655
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 2291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|74486
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|243276
|
|
|6076
|874799
|
|