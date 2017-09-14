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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1102011021110221102311024 ... 11027>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:48

В русской Вики появилось об "Орешнике", но информации практически нет:
Российский ракетный комплекс (15П771), оснащённый управляемым боевым блоком (25Ю74 или Ю-261).

Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-155Н УТТС/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до 10 М[1], по другим данным =28 M (около 9,28[источник не указан 74 дня] километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года в 99-й ракетной дивизии. В сентябре 2020 года президент Российской Федерации В. В. Путин назвал главным разработчиком «Орешника» Алексея Мизулина.
http://surl.li/gpnxqa
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:55

  pesikot написав:
  барабашов написав:pesikot
коткин - какая у нас погода была "во время ожидания повторного прилёта МБР(КМБ-кошачьей мочегавневой бимбы)???

То есть, ты отрицаешь, что повторной МБР не было по Днепру

И было тихо

А как же честь офицера ?
Или честь офицера была продана, незаметно, вместе с какой-то шубой

Я спрошу знакомых о погоде, но ведь ты трындюком от этого не перестанешь быть )

Твои знакомые набрасывают круги вокруг центрального магазина «Риба»,попутно обсцыкивая углы???
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:56

Не в контекстні що нам так жарко і без опаленн в нашому буди

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено.
Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох

Не могу промолчать 😁
Отопление электричеством теперь отоплением не считается? Кондиционеры, конечно, при лёгком плюсе очень эффективны, в не суровую зиму на них можно продержаться, но это электрическое воздушное отопление.
Сезон следует считать открытым, когда кондиционер впервые включен на обогрев.

Та то я жалівся, що дахова котельна не підключена все ще. Там осбб лише сформували (пішли від УК).. Треба нові договори, передача котельні.
Інверторний конд думаю дот-10 витягне. А нижче навряд буде до січня -лютого.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 21:57

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Разогнать до третьей сверхсветовой скорости кусок титана с компом на лампах и ведром тротила могутЪ, а дизель нормальный(да хоть какой но свой!) и АКПП на Уазку-РАТRІОТ и Шеви-Шниву за 20 с лихуем лет конвейера придумать(хоть в шарашке магаданской) - нет
Парадокс достойный доктора юридических наук Медведева и исторических - Дугина[/quote]

Може звукової?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:02

  барабашов написав:Твои знакомые набрасывают круги вокруг центрального магазина «Риба»,попутно обсцыкивая углы???

У тебя фетиш на рыбу

Шубы не продаются чи шо ?
Поэтому продаешь рыбу

Воняешь рыбой и отмыться от рыбного запаха не можешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:04

гуляйполе
До 3-х швидкостей звуку мабуть малось на увазі. Барабашова зазвичай зрозуміти непросто, він чи коивляється (може думає що це він дуже прикольний) , чи справді був інсульт в анамнезі.

Цікаво, а в цих рекламних буклетах про які М мова? Швидкість звуку з висотою (і розрідженням повітря) дуже змінюється.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:05

США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.

Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.

Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:06

  Успіх написав:
  холява написав:після інфаркта .
Що, вже остаточно накрився твій бізнес з педерацією?

Ну ти дуже не переймайся...
Скоро буде закінчення війни - а там, дивись і знову побіжиш до них обніматись! ;) :)


.....яка тобі різниця , де я побіжу ?
.... головне що тебе не буде .
Ти коли обновиш зустрічи на "львівській нерухомості " ?
Я вже давно мрію почути марення по нерухомость у Львові ....та й інструкцію по памперсам теж треба вислухати ...
ЖГІ
холява
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:11

  Wirująświatła написав:
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.

Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.

Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».

Уже ролики гуляют про фейки опасности ядерного оружия.

Завтра по марафону скажут, что ЯО не опасно и даже полезно 😅
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 21 лис, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:11

вообще какая то вялая реакция икспертов и оф.лиц.
Wirująświatła
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