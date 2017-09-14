В русской Вики появилось об "Орешнике", но информации практически нет:
Российский ракетный комплекс (15П771), оснащённый управляемым боевым блоком (25Ю74 или Ю-261).
Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-155Н УТТС/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до 10 М[1], по другим данным =28 M (около 9,28[источник не указан 74 дня] километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года в 99-й ракетной дивизии. В сентябре 2020 года президент Российской Федерации В. В. Путин назвал главным разработчиком «Орешника» Алексея Мизулина.
Hotab написав:Тому комплект на 5 квтгод сьогодні замовлено. Можливо ще 5 квтгод буде докуплено. Кампус на сьогодні опалювальний сезон не починав. Кондиціонери справляються на половину потужності , працюючи одночасно один з двох
Не могу промолчать 😁 Отопление электричеством теперь отоплением не считается? Кондиционеры, конечно, при лёгком плюсе очень эффективны, в не суровую зиму на них можно продержаться, но это электрическое воздушное отопление. Сезон следует считать открытым, когда кондиционер впервые включен на обогрев.
Та то я жалівся, що дахова котельна не підключена все ще. Там осбб лише сформували (пішли від УК).. Треба нові договори, передача котельні. Інверторний конд думаю дот-10 витягне. А нижче навряд буде до січня -лютого.
[/quote] Разогнать до третьей сверхсветовой скорости кусок титана с компом на лампах и ведром тротила могутЪ, а дизель нормальный(да хоть какой но свой!) и АКПП на Уазку-РАТRІОТ и Шеви-Шниву за 20 с лихуем лет конвейера придумать(хоть в шарашке магаданской) - нет Парадокс достойный доктора юридических наук Медведева и исторических - Дугина[/quote]
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.
Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.
Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».
Що, вже остаточно накрився твій бізнес з педерацією?
Ну ти дуже не переймайся... Скоро буде закінчення війни - а там, дивись і знову побіжиш до них обніматись!
.....яка тобі різниця , де я побіжу ? .... головне що тебе не буде . Ти коли обновиш зустрічи на "львівській нерухомості " ? Я вже давно мрію почути марення по нерухомость у Львові ....та й інструкцію по памперсам теж треба вислухати ... ЖГІ
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.
Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.
Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».
Уже ролики гуляют про фейки опасности ядерного оружия.
Завтра по марафону скажут, что ЯО не опасно и даже полезно 😅
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 21 лис, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.