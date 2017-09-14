RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1102111022110231102411025 ... 11027>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.

Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.

Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».

Уже ролики гуляют про фейки опасности ядерного оружия.

Завтра по марафону скажут, что ЯО не опасно и даже полезно
Путін "не блефує" про застосування ядерної зброї, - Вучич

"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав президент Сербії Александар Вучич.

За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до катастрофи".
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:13

Успіх


1. Як це може стосуватись мене, якщо в мене - догляд за кицею?


Напряму. Нікого догляду нема. Є СЗЧ. Тому тобі ця тема дуже близька і рідна. Тому тебе турбує, що буде з СЗЧ-никами. Тому ти підбурюєш Бандерлога стати на лижі. Тобі хочеться бути «в масі». Тоді не так страшно , тобі здається що чим більша кількістьСЗЧ, тим менше шанс що тебе зачинять на зоні.
Hotab
 
Повідомлень: 13655
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:15

  холява написав:
  Успіх написав:
  холява написав:після інфаркта .
Що, вже остаточно накрився твій бізнес з педерацією?

Ну ти дуже не переймайся...
Скоро буде закінчення війни - а там, дивись і знову побіжиш до них обніматись! ;) :)


.....яка тобі різниця , де я побіжу ?
.... головне що тебе не буде
ЖГІ

ця кацапська потвора вже й бійця збройних сил не навидить
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:16

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.

Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.

Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».

Уже ролики гуляют про фейки опасности ядерного оружия.

Завтра по марафону скажут, что ЯО не опасно и даже полезно 😅

А чего ты делаешь в Украине ?

Ты трындишь постоянно, 2 "высших" образования, а идиот идиотом
Яйца вообще отсутствуют. Нытьё сплошное

Самое убогое зрелище - это ноющий мужик. Вроде и штангу таскает. А к жизни не приспособленный

Свали уже в Польшу, но что-то тебе мешает это сделать
То ли уголовка в Украине, то ли запрет в самой Польше

Sad but true )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 21 лис, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:20

  холява написав:
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
.

з Харкова на Дніпро карасів ... це патріотично
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37291
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:20

  GALeon написав:Путін "не блефує" про застосування ядерної зброї, - Вучич

"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав президент Сербії Александар Вучич.

За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до катастрофи".

я дополню (от себя) Путин сам хочет ядерный конфликт и рад любому поводу для него. Судя по видео он уже обозначил виноватого (США) и себя как "жертву которая защищается". Когда хотят снизить эскалацию такую дичь не несут. Могу предположить что в разговоре трамп чем то запугивал путина, как вариант предлагая закончить войну, и в ответ путин решил пугнуть трампа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 22:23, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну так выпусти меня отсюда. Я уеду. А ты может загоришь красиво 😅
На солярий денег нету небось?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:22

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Hotab написав:Успіх


1. Як це може стосуватись мене, якщо в мене - догляд за кицею?


Напряму. Нікого догляду нема. Є СЗЧ. Тому тобі ця тема дуже близька і рідна. Тому тебе турбує, що буде з СЗЧ-никами. Тому ти підбурюєш Бандерлога стати на лижі. Тобі хочеться бути «в масі». Тоді не так страшно , тобі здається що чим більша кількістьСЗЧ, тим менше шанс що тебе зачинять на зоні.
Ой, як цікаво! :D
А що ще є у твої бурних фантазіях?

Давай і далі вигадуй/фантазуй - не стримуй себе! :lol:


Що там твоя робота в глибокому тилу?
Ти щось мовчиш, як партизан? :lol:
Соромишся розповісти? :oops:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7146
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:23

Бетон

бійця збройних сил не навидить


1. А хто «боєць ЗСУ»? Чи тепер вічна індульгенція, бо колись служив? Чому це не працює з Холявою, який тоді теж «боєць ЗСУ»? Чи «это другое»?
2. А нічого, що екс-боєць ЗСУ (по догляду за кицею, але дуже не точно) веде себе як свинота, яка до всіх чіпляється і хамить? При цьому в голові там порожньо , як і було після народження?

Успіх

Соромишся розповісти? :oops:


А хто питає? Дезертир? Так питання будуть до тебе лише. У слідчих і суду.,
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 лис, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13655
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:25

  Бетон написав:Ну так выпусти меня отсюда. Я уеду. А ты может загоришь красиво 😅
На солярий денег нету небось?

У тебя трое детей, по легенде

Едь ...
или чего, с Польшей не сложилось ?
Таки хотел на...любить с беженством, а тебе дали под сраку ?

Ну так, сам виноват

А теперь не трынди

Бери яйца в руки и будь мужиком, а не скулящим щенком
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10677
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1102111022110231102411025 ... 11027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74486
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3130)
21.11.2024 22:01
Ринок ОВДП (7051)
21.11.2024 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.