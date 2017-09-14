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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:13
Бетон написав: Wirująświatła написав:
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.
Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.
Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».
Уже ролики гуляют про фейки опасности ядерного оружия.
Завтра по марафону скажут, что ЯО не опасно и даже полезно
Путін "не блефує" про застосування ядерної зброї, - Вучич
"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав президент Сербії Александар Вучич.
За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до катастрофи".
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GALeon
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:13
Успіх
1. Як це може стосуватись мене, якщо в мене - догляд за кицею?
Напряму. Нікого догляду нема. Є СЗЧ. Тому тобі ця тема дуже близька і рідна. Тому тебе турбує, що буде з СЗЧ-никами. Тому ти підбурюєш Бандерлога стати на лижі. Тобі хочеться бути «в масі». Тоді не так страшно , тобі здається що чим більша кількістьСЗЧ, тим менше шанс що тебе зачинять на зоні.
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Hotab
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:15
холява написав: Успіх написав: холява написав:
після інфаркта .
Що, вже остаточно накрився твій бізнес з педерацією?
Ну ти дуже не переймайся...
Скоро буде закінчення війни - а там, дивись і знову побіжиш до них обніматись!
.....яка тобі різниця , де я побіжу ?
.... головне що тебе не буде
ЖГІ
ця кацапська потвора вже й бійця збройних сил не навидить
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Бетон
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:16
Бетон написав: Wirująświatła написав:
США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару, пишет издание Defense One.
Сообщается, что в национальную ядерную лабораторию в штате Айдахо прибыло 20 украинцев (10 сотрудников СБУ и 10 военнослужащих ВСУ). Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.
Также сотрудники СБУ прошли обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак».
Уже ролики гуляют про фейки опасности ядерного оружия.
Завтра по марафону скажут, что ЯО не опасно и даже полезно 😅
А чего ты делаешь в Украине ?
Ты трындишь постоянно, 2 "высших" образования, а идиот идиотом
Яйца вообще отсутствуют. Нытьё сплошное
Самое убогое зрелище - это ноющий мужик. Вроде и штангу таскает. А к жизни не приспособленный
Свали уже в Польшу, но что-то тебе мешает это сделать
То ли уголовка в Украине, то ли запрет в самой Польше
Sad but true )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 21 лис, 2024 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:20
холява написав:
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
.
з Харкова на Дніпро карасів ... це патріотично
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:20
GALeon написав:
Путін "не блефує" про застосування ядерної зброї, - Вучич
"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав президент Сербії Александар Вучич.
За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до катастрофи".
я дополню (от себя) Путин сам хочет ядерный конфликт и рад любому поводу для него. Судя по видео он уже обозначил виноватого (США) и себя как "жертву которая защищается". Когда хотят снизить эскалацию такую дичь не несут. Могу предположить что в разговоре трамп чем то запугивал путина, как вариант предлагая закончить войну, и в ответ путин решил пугнуть трампа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 21 лис, 2024 22:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:20
Ну так выпусти меня отсюда. Я уеду. А ты может загоришь красиво 😅
На солярий денег нету небось?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:22
Hotab написав:Успіх
1. Як це може стосуватись мене, якщо в мене - догляд за кицею?
Напряму. Нікого догляду нема. Є СЗЧ. Тому тобі ця тема дуже близька і рідна. Тому тебе турбує, що буде з СЗЧ-никами. Тому ти підбурюєш Бандерлога стати на лижі. Тобі хочеться бути «в масі». Тоді не так страшно , тобі здається що чим більша кількістьСЗЧ, тим менше шанс що тебе зачинять на зоні.
Ой, як цікаво!
А що ще є у твої бурних фантазіях?
Давай і далі вигадуй/фантазуй - не стримуй себе!
Що там твоя робота в глибокому тилу?
Ти щось мовчиш, як партизан?
Соромишся розповісти?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:23
Бетон
бійця збройних сил не навидить
1. А хто «боєць ЗСУ»? Чи тепер вічна індульгенція, бо колись служив? Чому це не працює з Холявою, який тоді теж «боєць ЗСУ»? Чи «это другое»?
2. А нічого, що екс-боєць ЗСУ (по догляду за кицею, але дуже не точно) веде себе як свинота, яка до всіх чіпляється і хамить? При цьому в голові там порожньо , як і було після народження?Успіх
Соромишся розповісти?
А хто питає? Дезертир? Так питання будуть до тебе лише. У слідчих і суду.,
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 21 лис, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:25
Бетон написав:
Ну так выпусти меня отсюда. Я уеду. А ты может загоришь красиво 😅
На солярий денег нету небось?
У тебя трое детей, по легенде
Едь ...
или чего, с Польшей не сложилось ?
Таки хотел на...любить с беженством, а тебе дали под сраку ?
Ну так, сам виноват
А теперь не трынди
Бери яйца в руки и будь мужиком, а не скулящим щенком
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