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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:28
Hotab написав:Бетон
бійця збройних сил не навидить
1. А хто «боєць ЗСУ»? Чи тепер вічна індульгенція, бо колись служив? Чому це не працює з Холявою, який тоді теж «боєць ЗСУ»? Чи «это другое»?
2. А нічого, що екс-боєць ЗСУ (по догляду за кицею, але дуже не точно) веде себе як свинота, яка до всіх чіпляється і хамить? При цьому в голові там пусто , як і було після народження?
Я - моб резерв. Зі мною треба ніжно розмовлять.
Успіх - 1 сорт. Поважаю.
А ця потвора мені хамить без повода. Воно ще й заздрістне і огидне.
Не переймайтесь
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:31
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 21 лис, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:32
Бетон
А ця потвора мені хамить без повода
Дослівно підходить до Успіха. Як ви його віднесли до 1-го сорту? Ви хіба не бачите постійні чіпляння до Флер і Будівельника? А головне ж воно так робить, бо гниле в реальному житті. Якісь погрози, що «хтось» з воїнів буде карати «тиловиків». Але чому не він сам? Бо сцикливе. Воно ніколи не скаже того що пише, в обличчя. Воно вміє тявкати в інтернеті лише.
Я - моб резерв. Зі мною треба ніжно розмовлять.
Да мені все одно хто ви. До вас є якийсь кредит поваги (який ви вбиваєте ниттям постійним) як до людини справи. Який заробив гроші не на хабарях і дерибанах, а власним розумом (організувавши реальний сектор доволі важливих послуг). . Але сильно там не надувайте щоки. Ви багато робите, щоб вбити рештки поваги,
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 21 лис, 2024 22:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:33
Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару.
Що з цього було? Тільки зачинення посольств? Це може означати тільки одне -- всі такі країни були офіційно (або напівофіційно, але достовірно) повідомлені про те, що буде відбуватися, і куди буде нанесено удар. І все одно, за наявності такої інформації повинні були бути здійснені масштабні заходи, тим більше, що заздалегідь отримана інформація дає більші можливості підготуватися.
Але здається, Захід сковтнув і це. І ще пару ракет може прилетіти по Запоріжжю або Житомиру. А наступна -- вже і дійсно на Лондон. Я вже даже не знаю, як все це можна назвати.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:36
Hotab написав:Бетон
А ця потвора мені хамить без повода
Дослівно підходить до Успіха. Як ви його віднесли до 1-го сорту? Ви хіба не бачите постійні чіпляння до Флер і Будівельника?
я не оправдываю успиха, цепляние к кому либо неприемлимо, накрайняк есть личка. Но хотаб ку-ку, что с памятью? не ты ли цеплялся ко мне и мухе весь 2023 год, а потом к барабашову, чем выбесил большинство форумчан? или это другое.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 21 лис, 2024 22:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:37
Доречі, песикіт, а що це вас з STM одні й ті ж наративи бентежать? Зараз на яйцях заклинило. Ви що там один одному вилизуєте? граєтесь в песика і котика?😁
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:38
flyman написав: холява написав:
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
.
з Харкова на Дніпро карасів ... це патріотично
Я не зрозумів ?
.... мешкаю у Запоріжжі , живу зараз за містом , ходжу поразвлікатися на річку Дніпро , годую стайку карасів ....
Який Харків ?
...чи аби щоось пизд .....ти ?
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:38
Wirująświatła написав: Hotab написав:Бетон
А ця потвора мені хамить без повода
Дослівно підходить до Успіха. Як ви його віднесли до 1-го сорту? Ви хіба не бачите постійні чіпляння до Флер і Будівельника?
я не оправдываю успиха, цепляние к кому либо неприемлимо, накрайняк есть личка. Но хотаб ку-ку, что с памятью? не ты ли цеплялся ко мне и мухе весь 2023 год, а потом к барабашову, чем выбесил большинство форумчан? или это другое.
Ти з мухою заслужив все. І навіть мало ще.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:40
M-Audio написав:
Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару.
Що з цього було?
знали вони ще вчора. Тому і закрили посольства.
Можливо і привели свої сили в готовніть но прилетіло не по ним...
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Додано: Чет 21 лис, 2024 22:42
Hotab написав:
Ти з мухою заслужив все. І навіть мало ще.
шо и требовалось доказать) тебе можно, успиху нельзя. И кто заслужил решаешь тоже ты) Я тебе говорил про твой низкий IQ ? Когда берешь гопника за шиворот он тоже начинает рассказывать что "весь мир его заслужил". Ну вот 1в1.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 21 лис, 2024 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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