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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1102311024110251102611027>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:42

Banderlog
Якась маячня від путлєра. Якщо хотів довести , що ракета «не береться нічим», так мав би показати це по Києву. Який від таких ракет формально вважається прикритим. Але навмисно ть туди, де проти балістики нема нічого. Якийсь дешевий блеф.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:44

Hotab ты своим поведением на форуме не то что опозорил погоны и мундир, а обрыгал их. Успих не прав. Но и не тебе здесь его моральности учить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 21 лис, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:44

Wirująświatła


Когда берешь гопника за шиворот


Якого гопніка і коли ти брав за шиворот хоч в прямому, хоч в переносному? Ти терпіла звичайний.
І дуже боязливий.

  Wirująświatła написав:Hotab ты своим поведением на форуме не то что опозорил погоны и мундир, а обрыгал их.

А так то ти поважав військових?))
Дівчинко, досить твоєї брехні і лицемірства. Сьогодні весь ранок ти показував ставлення до офіцерів. Всіх. Включно з генералами. Я не встиг навіть модераторам показати, вони самі тебе зачистили. Бо така зневага до своєї армії, до верхівки армії - таке навіть трусливого ухилянта не виправдовує. Таке може тільки кацап писати. Ти не кацап, ти просто інфантильний і не навчений базовим речам: повазі до тих, хто твою сраку за копійки захищає.І мова тут зовсім не про мене))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 лис, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  M-Audio написав:Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару.
Що з цього було?
знали вони ще вчора. Тому і закрили посольства.
Можливо і привели свої сили в готовніть но прилетіло не по ним...
рабсія за 30 хвилин до пуску "Орєшніка" по Україні повідомила про це США, – Пєсков

Повідомлення було відправлено в автоматичному режимі по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:53

  Banderlog написав:
  M-Audio написав:Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару.
Що з цього було?
знали вони ще вчора. Тому і закрили посольства.
Можливо і привели свої сили в готовніть но прилетіло не по ним...

Я мав на увазі, що повинні були знати не просто з даних розвідки, наприклад, а офіційно, із запевненнями, що ніяких "несподіванок" не станеться.
А приведення стратегічних сил в бойову готовніть, думаю, приховати неможливо. Але про це щось не кажуть.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:53

  Hotab написав:Banderlog
Якась маячня від путлєра. Якщо хотів довести , що ракета «не береться нічим», так мав би показати це по Києву. Який від таких ракет формально вважається прикритим. Але навмисно ть туди, де проти балістики нема нічого. Якийсь дешевий блеф.

Або сикливий пробний камінь. Перевірив реакцію партнерів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:54

  M-Audio написав:Я мав на увазі, що повинні були знати не просто з даних розвідки, наприклад, а офіційно, із запевненнями, що ніяких "несподіванок" не станеться.

https://www.reuters.com/world/ukraine-w ... 024-11-21/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:56

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  d44 написав:Все набагато простіше. Поки захід сцить - юхло буде робити що завгодно, хоч тактичну ядерку. Гопники перемогли ботанів.

так як Київ більш-менш прикритий, то кудись #можємпавтаріть навєрняк

Ви не зрозуміли. От такої бяки прикриття немає. Прикриття це тільки удар у відповідь.

БТС жжот
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 22:57

  Бетон написав:граєтесь в песика і котика?😁

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:01

  Бетон написав:Доречі, песикіт, а що це вас з STM одні й ті ж наративи бентежать? Зараз на яйцях заклинило. Ви що там один одному вилизуєте? граєтесь в песика і котика?😁

Ну не всем же так нудно и бесполезно, как Вы проводить может последние вечера в их жизни 😁 ролевые игры отвлекают от тревожных мыслей, попробуйте )))
stm
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