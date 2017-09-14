Banderlog Якась маячня від путлєра. Якщо хотів довести , що ракета «не береться нічим», так мав би показати це по Києву. Який від таких ракет формально вважається прикритим. Але навмисно ть туди, де проти балістики нема нічого. Якийсь дешевий блеф.
Якого гопніка і коли ти брав за шиворот хоч в прямому, хоч в переносному? Ти терпіла звичайний. І дуже боязливий.
Wirująświatła написав:Hotab ты своим поведением на форуме не то что опозорил погоны и мундир, а обрыгал их.
А так то ти поважав військових?)) Дівчинко, досить твоєї брехні і лицемірства. Сьогодні весь ранок ти показував ставлення до офіцерів. Всіх. Включно з генералами. Я не встиг навіть модераторам показати, вони самі тебе зачистили. Бо така зневага до своєї армії, до верхівки армії - таке навіть трусливого ухилянта не виправдовує. Таке може тільки кацап писати. Ти не кацап, ти просто інфантильний і не навчений базовим речам: повазі до тих, хто твою сраку за копійки захищає.І мова тут зовсім не про мене))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 лис, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару. Що з цього було?
знали вони ще вчора. Тому і закрили посольства. Можливо і привели свої сили в готовніть но прилетіло не по ним...
рабсія за 30 хвилин до пуску "Орєшніка" по Україні повідомила про це США, – Пєсков
Повідомлення було відправлено в автоматичному режимі по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.
M-Audio написав:Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару. Що з цього було?
знали вони ще вчора. Тому і закрили посольства. Можливо і привели свої сили в готовніть но прилетіло не по ним...
Я мав на увазі, що повинні були знати не просто з даних розвідки, наприклад, а офіційно, із запевненнями, що ніяких "несподіванок" не станеться. А приведення стратегічних сил в бойову готовніть, думаю, приховати неможливо. Але про це щось не кажуть.
Hotab написав:Banderlog Якась маячня від путлєра. Якщо хотів довести , що ракета «не береться нічим», так мав би показати це по Києву. Який від таких ракет формально вважається прикритим. Але навмисно ть туди, де проти балістики нема нічого. Якийсь дешевий блеф.
Або сикливий пробний камінь. Перевірив реакцію партнерів.