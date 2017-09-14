Пока все идет строго по плану. Эскалация продолжается, выскочить из этой самоподдерживающейся системы не может ни один из прямых участников конфликта, управление им остается внешним. Путин не мог не ответить, он и ответил.
Теперь ход за противоположной стороной, и у нее тоже вариантов на самом деле практически нет.
Цель прозрачна: подвести Кремль к вынужденному решению на применение ядерного оружия вплотную. А далее - либо применять с соответствующими последствиями (в первую очередь политического характера), либо останавливаться и терять лицо и позицию для торговли.
ЛАД написав:В русской Вики появилось об "Орешнике", но информации практически нет:
Российский ракетный комплекс (15П771), оснащённый управляемым боевым блоком (25Ю74 или Ю-261).
Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-155Н УТТС/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до 10 М[1], по другим данным =28 M (около 9,28[источник не указан 74 дня] километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года в 99-й ракетной дивизии. В сентябре 2020 года президент Российской Федерации В. В. Путин назвал главным разработчиком «Орешника» Алексея Мизулина.
Як каже БТС, шизік кинув лайном і втік, а партнери зробили вигляд що то не лайно. Пригадую зі школи історію. Заходить до кімнати з піонерами одна дівчина і каже "у вас тут горішками пахне", за нею друга "чим це у вас смердить". "горішки!
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 лис, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.