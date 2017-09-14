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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11024110251102611027>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:З вікнами якось розберемось, фанєрою тимчасово закриємо

Если прилитит в густонас. микр-он, то фанера нужна будет только..... для...Там дома превратятся в груду бетона.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:03

Пока все идет строго по плану. Эскалация продолжается, выскочить из этой самоподдерживающейся системы не может ни один из прямых участников конфликта, управление им остается внешним. Путин не мог не ответить, он и ответил.

Теперь ход за противоположной стороной, и у нее тоже вариантов на самом деле практически нет.

Цель прозрачна: подвести Кремль к вынужденному решению на применение ядерного оружия вплотную. А далее - либо применять с соответствующими последствиями (в первую очередь политического характера), либо останавливаться и терять лицо и позицию для торговли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:06

  Wirująświatła написав:Hotab ты своим поведением на форуме не то что опозорил погоны и мундир, а обрыгал их. Успих не прав. Но и не тебе здесь его моральности учить.

Модератор должен был давно Хотаба забанить за срачь на ветке. Но наверное считают, чем больше срача на ветке, тем успешней форум. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:10

  ЛАД написав:В русской Вики появилось об "Орешнике", но информации практически нет:
Российский ракетный комплекс (15П771), оснащённый управляемым боевым блоком (25Ю74 или Ю-261).

Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-155Н УТТС/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до 10 М[1], по другим данным =28 M (около 9,28[источник не указан 74 дня] километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года в 99-й ракетной дивизии. В сентябре 2020 года президент Российской Федерации В. В. Путин назвал главным разработчиком «Орешника» Алексея Мизулина.
http://surl.li/gpnxqa

Як каже БТС, шизік кинув лайном і втік, а партнери зробили вигляд що то не лайно.
Пригадую зі школи історію. Заходить до кімнати з піонерами одна дівчина і каже "у вас тут горішками пахне", за нею друга "чим це у вас смердить".
"горішки!
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 лис, 2024 23:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:12

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:З вікнами якось розберемось, фанєрою тимчасово закриємо

Если прилитит в густонас. микр-он, то фанера нужна будет только..... для...Там дома превратятся в груду бетона.

То вам стекол не хватит, чтобы застеклить, то фанера не нужна, потому что груда бетона. Вы там разберитесь у себя в голове сначала)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:14

Думаю влуплять по ВР, типу показово

❗️Нас проінформували про загрозу ракетної атаки на ВР України найближчими днями, – нардеп Батенко.

⚡️Засідання ВР завтра не буде, – нардеп Гончаренко.

Наступне заплановане вже у грудні.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:15

  Wirująświatła написав: Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.

обломков чого? обломков ракети? обломков взрьіва?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:Hotab ты своим поведением на форуме не то что опозорил погоны и мундир, а обрыгал их. Успих не прав. Но и не тебе здесь его моральности учить.

Модератор должен был давно Хотаба забанить за срачь на ветке. Но наверное считают, чем больше срача на ветке, тем успешней форум. :roll:

Останній раз, коли ви багато хамили , а потім питали «Интересно, Ирина Хотабу выключит двигатель?» , Вас не бачили на форумі тиждень. І не тому, що вам не хотілось писати. Не будили б ви лихо…
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:19

  flyman написав:
  Wirująświatła написав: Там они обучались методам сбора обломков после ядерного взрыва - для проведения экспертизы.

обломков чого? обломков ракети? обломков взрьіва?

Всього, що навколо. Збирати буде нічого тільки у відносно невеликому радіусі. Трохи подалі уламків буде вдосталь.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:22

  Wirująświatła написав:
  M-Audio написав:Я мав на увазі, що повинні були знати не просто з даних розвідки, наприклад, а офіційно, із запевненнями, що ніяких "несподіванок" не станеться.

https://www.reuters.com/world/ukraine-w ... 024-11-21/

Я не думаю, що там можна достовірно відрізнити на етапі запуску.
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  #<1 ... 11024110251102611027>
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