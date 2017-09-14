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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 23:23
холява написав: flyman написав: холява написав:
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
.
з Харкова на Дніпро карасів ... це патріотично
Я не зрозумів ?
.... мешкаю у Запоріжжі , живу зараз за містом , ходжу поразвлікатися на річку Дніпро , годую стайку карасів ....
Який Харків ?
...чи аби щоось пизд .....ти ?
по легенді обліківки семінарист жив в Харкові, тепер що новий оператор, чи просто склероз
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