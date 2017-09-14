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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 лис, 2024 23:23
холява написав: flyman написав: холява написав:
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
.
з Харкова на Дніпро карасів ... це патріотично
Я не зрозумів ?
.... мешкаю у Запоріжжі , живу зараз за містом , ходжу поразвлікатися на річку Дніпро , годую стайку карасів ....
Який Харків ?
...чи аби щоось пизд .....ти ?
по легенді обліківки семінарист жив в Харкові, тепер що новий оператор, чи просто склероз
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Додано: Чет 21 лис, 2024 23:59
Чужа молитва — це історія подвигу кримськотатарської дівчини Саїде, яка в часи фашистської окупації Бахчисараю врятувала 88 дітей-сиріт єврейської національності. Фільм заснований на реальних подіях, які сталися під час Другої світової війни та після її завершення.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:01
Hotab написав:
1. А хто «боєць ЗСУ»? Чи тепер вічна індульгенція, бо колись служив? Чому це не працює з Холявою, який тоді теж «боєць ЗСУ»? Чи «это другое»?
Так, «это другое» - Долярчик прослужив в ЗСУ будучи "мобілізованим" з порушенням всіх можливих норм 402-го наказу, понад 2 з половиною років. Поки ти - "кадровий офіцер" прислужував своїм ахриканським хазяєвам, а 200+ тисяч впенсів досі не мобілізовані.
А з Холявою - це зовсім «это другое», згідно форумної легенди він пішов служити маючи можливість піти із ЗСУ в будь-який момент за власним бажанням, що і власне зробив здристнувши аккурат після того як порізали додаткові виплати "тиловикам".
Hotab написав:
2. А нічого, що екс-боєць ЗСУ (по догляду за кицею, але дуже не точно) веде себе як свинота, яка до всіх чіпляється і хамить? При цьому в голові там порожньо , як і було після народження?
Не надто гарна, але цілком природня реакція на травлю яку йому тут влаштувала всяка мразота.
Наприклад:
Hotab написав:
А хто питає? Дезертир? Так питання будуть до тебе лише. У слідчих і суду.,
- от прямо зараз наклепи, образи та безпідставні звинуваченя...
За власним станом здоров"я він снаряди мав би не мити, а максимум обліковувати - якби "лікарі" з ВЛК діяли згідно 402 наказу. У "киці" потреба в догляді мабуть теж була ще до 24-02-2024, а зараз він її лише зміг задокументувати.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:15
fler написав: Игорь Алексеевич написав: fler написав:
З вікнами якось розберемось, фанєрою тимчасово закриємо
Если прилитит в густонас. микр-он, то фанера нужна будет только..... для...Там дома превратятся в груду бетона.
То вам стекол не хватит, чтобы застеклить, то фанера не нужна, потому что груда бетона. Вы там разберитесь у себя в голове сначала)))
Фанера понадобится для др. целей. Я думаю многие понимают для чего((
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:16
Игорь Алексеевич написав:
Фанера понадобится для др. целей. Я думаю многие понимают для чего((
Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 22 лис, 2024 00:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:19
Hotab написав:
Останній раз, коли ви багато хамили , а потім питали «Интересно, Ирина Хотабу выключит двигатель?» , Вас не бачили на форумі тиждень. І не тому, що вам не хотілось писати. Не будили б ви лихо…
Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах, следит за правописанием, то мне Вас жаль. Одинокий, старый чел., который не имеет друзей и доживает жизнь в одиночестве.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:21
Игорь Алексеевич написав:
Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах, следит за правописанием,
и считает количество сообщений)
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:27
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Фанера понадобится для др. целей. Я думаю многие понимают для чего((
Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.
думаєш імператор відмовиться від імператорства?
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flyman
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:29
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах, следит за правописанием,
и считает количество сообщений)
Обычно такие даже держат под рукой листочек с ручкой и записывает номер страницы и ник, что бы можно было досконально потом копировать высказвания и добавлять на форум. Заметил он иногда находит, что люди писали пол года назад. Таким бредом занимаются одинокие люди. Ещё он любитель выставлять картинки. Тоже таким бредом обычно в чатах занимаются старики, которые отстали от совр. жизни.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:30
Вот это Путя концерт устроил, знаете, ощущение, будто снова 24.02.2022.
И эти его предупреждения про обстрелы. Одними такими сообщением можно панику устроить.
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