RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11025110261102711028>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:23

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:
Час від часу ходжу на Дніпро , карасів погодувати .....навіть не пугані .
.

з Харкова на Дніпро карасів ... це патріотично


Я не зрозумів ?
.... мешкаю у Запоріжжі , живу зараз за містом , ходжу поразвлікатися на річку Дніпро , годую стайку карасів ....
Який Харків ?
...чи аби щоось пизд .....ти ?

по легенді обліківки семінарист жив в Харкові, тепер що новий оператор, чи просто склероз
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 23:59

нове українське кіно

Чужа молитва — це історія подвигу кримськотатарської дівчини Саїде, яка в часи фашистської окупації Бахчисараю врятувала 88 дітей-сиріт єврейської національності. Фільм заснований на реальних подіях, які сталися під час Другої світової війни та після її завершення.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25776
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:01

  Hotab написав:1. А хто «боєць ЗСУ»? Чи тепер вічна індульгенція, бо колись служив? Чому це не працює з Холявою, який тоді теж «боєць ЗСУ»? Чи «это другое»?

Так, «это другое» - Долярчик прослужив в ЗСУ будучи "мобілізованим" з порушенням всіх можливих норм 402-го наказу, понад 2 з половиною років. Поки ти - "кадровий офіцер" прислужував своїм ахриканським хазяєвам, а 200+ тисяч впенсів досі не мобілізовані.
А з Холявою - це зовсім «это другое», згідно форумної легенди він пішов служити маючи можливість піти із ЗСУ в будь-який момент за власним бажанням, що і власне зробив здристнувши аккурат після того як порізали додаткові виплати "тиловикам".

  Hotab написав:2. А нічого, що екс-боєць ЗСУ (по догляду за кицею, але дуже не точно) веде себе як свинота, яка до всіх чіпляється і хамить? При цьому в голові там порожньо , як і було після народження?

Не надто гарна, але цілком природня реакція на травлю яку йому тут влаштувала всяка мразота.
Наприклад:
  Hotab написав:А хто питає? Дезертир? Так питання будуть до тебе лише. У слідчих і суду.,
- от прямо зараз наклепи, образи та безпідставні звинуваченя...
За власним станом здоров"я він снаряди мав би не мити, а максимум обліковувати - якби "лікарі" з ВЛК діяли згідно 402 наказу. У "киці" потреба в догляді мабуть теж була ще до 24-02-2024, а зараз він її лише зміг задокументувати.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:15

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:З вікнами якось розберемось, фанєрою тимчасово закриємо

Если прилитит в густонас. микр-он, то фанера нужна будет только..... для...Там дома превратятся в груду бетона.

То вам стекол не хватит, чтобы застеклить, то фанера не нужна, потому что груда бетона. Вы там разберитесь у себя в голове сначала)))

Фанера понадобится для др. целей. Я думаю многие понимают для чего((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:16

  Игорь Алексеевич написав:Фанера понадобится для др. целей. Я думаю многие понимают для чего((
Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 00:20, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25776
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Останній раз, коли ви багато хамили , а потім питали «Интересно, Ирина Хотабу выключит двигатель?» , Вас не бачили на форумі тиждень. І не тому, що вам не хотілось писати. Не будили б ви лихо…
Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах, следит за правописанием, то мне Вас жаль. Одинокий, старый чел., который не имеет друзей и доживает жизнь в одиночестве. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:21

  Игорь Алексеевич написав:Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах, следит за правописанием,
и считает количество сообщений)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25776
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:27

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Фанера понадобится для др. целей. Я думаю многие понимают для чего((
Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.

думаєш імператор відмовиться від імператорства?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:29

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах, следит за правописанием,
и считает количество сообщений)

Обычно такие даже держат под рукой листочек с ручкой и записывает номер страницы и ник, что бы можно было досконально потом копировать высказвания и добавлять на форум. Заметил он иногда находит, что люди писали пол года назад. Таким бредом занимаются одинокие люди. Ещё он любитель выставлять картинки. Тоже таким бредом обычно в чатах занимаются старики, которые отстали от совр. жизни.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот это Путя концерт устроил, знаете, ощущение, будто снова 24.02.2022.

И эти его предупреждения про обстрелы. Одними такими сообщением можно панику устроить.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 04.04.22
Подякував: 78 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11025110261102711028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 74486
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 243277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 874799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3130)
21.11.2024 22:01
Ринок ОВДП (7051)
21.11.2024 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.