Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:49



Долярчик прослужив в ЗСУ будучи "мобілізованим" з порушенням всіх можливих норм 402-го наказу,







Поки ти - "кадровий офіцер" прислужував своїм ахриканським хазяєвам







Холява.. згідно форумної легенди він пішов служити маючи можливість піти із ЗСУ в будь-який момент за власним бажанням, що і власне зробив здристнувши аккурат після того як порізали додаткові виплати "тиловикам".







травлю яку йому тут влаштувала всяка мразота







от прямо зараз наклепи, образи та безпідставні звинуваченя...







У "киці" потреба в догляді мабуть теж була ще до 24-02-2024,





«Мразота» Кендел був головою ВЛК, чи чому він вирішив, що Успіх був мобілізований з порушенням 402-го наказу?? «Зі слів Успіха» - не є обʼєктивними показниками. Бо «зі слів» його і дружина кидала на гроші , втікши за кордон, і він пішов у СЗЧ. Та і багато інших речей, не кажучи про природню здатність людей жаліти себе і жалітись на здоровʼя. Особливо коли питання стоїть делікатне - захищати чи ні.1. Кадрових офіцерів не існує. Бо тоді ти кадровий солат)) Чому ні?2. Успіх ще на полігоні не знав що йому читати для самоосвіти, коли я вже возив поранених зі сходу. А що таке «африканські хозяєва», не уточниш? Бо я таких не знаю жодного. І ніколи не працював в підпорядкуванні африканців. Чи ти просто брехлива «мразота»?Мотивація служити не відміняє того, що він екс-військовий ЗСУ в період широкомасштабного. Тобто рівно такий як і Успіх. Тебе он взагалі примусили, ти ніякий не доброволець. То давай об тебе витирати ноги і трохи струшувати??Доречі про ниття , коли порізали виплати, від Холяви не було ніколи. Зато Успіх чи не щодня про це казав. То хто тут меркантильніший?))Коли він сам вів себе як мавпа, а зараз отримує отвєтьчку від «мразоти» - это другое»?Типа навіть не будеш намагатись грати в обʼєктивність, ти будеш просто свої образи тут відригувати?))Тобі треба з ними щось робити. Бо вони тебе вже кілька разів ставили в незручне положення, коли ти заплутався у «військових/воєнних злочинах», і так і не зміг виплутатись. Образи затуманюють розум, заважають дивитись на речі обʼʼєктивно. Зробив би ти щось з ними, тобі б полегшало..Ти сам знайдеш , де він казав що збирається в СЗЧ, а потім сказав що в нього пішов? Чи тобі допомогти?? То може ти зараз здійснюєш безпідставні звинувачення?Або ні. Хто це знає? Тільки киця. Але ти ж не та киця?