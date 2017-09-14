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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:35
Andrey2512 написав:
Вот это Путя концерт устроил, знаете, ощущение, будто снова 24.02.2022.
И эти его предупреждения про обстрелы. Одними такими сообщением можно панику устроить.
Паника не паника, но раз уже он бахнул. Что будет завтра? Когда каждый день бахкают кабы, шахеды, то приятного мало остаться пропавшим без вести или вызывать родственников для ДНК.
Депутаты тоже решили от греха подальше уйти из под купола и уехать на моря до декабря.
Сьогодні, коли оголошували запити до президента, в залі вже було напівпорожньо. Нагадаю, садочки, школи, магазини, лікарні - працюють. У випадку тривоги йдуть в укриття. Важко пояснити, чому скасували засідання ВР. Де, до речі, мали слухати виклики у зовнішній політиці. Була чудова нагода обговорити, як назовні разом з урядом протистояти Путіну», — заявила нардепка Ірина Геращенко.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 22 лис, 2024 00:40, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:35
Andrey2512 написав:
Вот это Путя концерт устроил, знаете, ощущение, будто снова 24.02.2022.
И эти его предупреждения про обстрелы. Одними такими сообщением можно панику устроить.
Нагнітає і роздуває щоки.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:49
candle645
Долярчик прослужив в ЗСУ будучи "мобілізованим" з порушенням всіх можливих норм 402-го наказу,
«Мразота» Кендел був головою ВЛК, чи чому він вирішив, що Успіх був мобілізований з порушенням 402-го наказу?? «Зі слів Успіха» - не є обʼєктивними показниками. Бо «зі слів» його і дружина кидала на гроші , втікши за кордон, і він пішов у СЗЧ. Та і багато інших речей, не кажучи про природню здатність людей жаліти себе і жалітись на здоровʼя. Особливо коли питання стоїть делікатне - захищати чи ні.
Поки ти - "кадровий офіцер" прислужував своїм ахриканським хазяєвам
1. Кадрових офіцерів не існує. Бо тоді ти кадровий солат)) Чому ні?
2. Успіх ще на полігоні не знав що йому читати для самоосвіти, коли я вже возив поранених зі сходу. А що таке «африканські хозяєва», не уточниш? Бо я таких не знаю жодного. І ніколи не працював в підпорядкуванні африканців. Чи ти просто брехлива «мразота»?
Холява.. згідно форумної легенди він пішов служити маючи можливість піти із ЗСУ в будь-який момент за власним бажанням, що і власне зробив здристнувши аккурат після того як порізали додаткові виплати "тиловикам".
Мотивація служити не відміняє того, що він екс-військовий ЗСУ в період широкомасштабного. Тобто рівно такий як і Успіх. Тебе он взагалі примусили, ти ніякий не доброволець. То давай об тебе витирати ноги і трохи струшувати??
Доречі про ниття , коли порізали виплати, від Холяви не було ніколи. Зато Успіх чи не щодня про це казав. То хто тут меркантильніший?))
травлю яку йому тут влаштувала всяка мразота
Коли він сам вів себе як мавпа, а зараз отримує отвєтьчку від «мразоти» - это другое»?
Типа навіть не будеш намагатись грати в обʼєктивність, ти будеш просто свої образи тут відригувати?))
Тобі треба з ними щось робити. Бо вони тебе вже кілька разів ставили в незручне положення, коли ти заплутався у «військових/воєнних злочинах», і так і не зміг виплутатись. Образи затуманюють розум, заважають дивитись на речі обʼʼєктивно. Зробив би ти щось з ними, тобі б полегшало..
от прямо зараз наклепи, образи та безпідставні звинуваченя...
Ти сам знайдеш , де він казав що збирається в СЗЧ, а потім сказав що в нього пішов? Чи тобі допомогти?? То може ти зараз здійснюєш безпідставні звинувачення?
У "киці" потреба в догляді мабуть теж була ще до 24-02-2024,
Або ні. Хто це знає? Тільки киця. Але ти ж не та киця?
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:50
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
.............
шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?
Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник".
Но согласен, хрен редьки не слаще.
Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает.
Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.
цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.
ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:55
Игорь Алексеевич
Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах,
Це каже про гарну памʼять. Також це полегшує комунікацію, бо не виглядаєш невігласом, який щодня розмовляє наче з новою людиною, обнуливши власну памʼять. Загалом це непогано мати гарну памʼять. Тоді і іноземні мови вчаться (я памʼятаю, що у вас нема жодної мови, крім російської і та з помилками) ) правопис кращий, навіть коли просто читаєш книги і запамʼятовуєш як воно пишеться, без навмисного і цілеспрямованого вивчення правил. Ви знецінюєте значення гарної памʼяті і грамотного правопису лише тому, що так вам легше пояснити собі свої проблеми з памʼяттю і грамотністю. Я вас розумію, але не поділяю вашу думку.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:55
stm написав: Бетон написав:
Доречі, песикіт, а що це вас з STM одні й ті ж наративи бентежать? Зараз на яйцях заклинило. Ви що там один одному вилизуєте? граєтесь в песика і котика?😁
Ну не всем же так нудно и бесполезно, как Вы проводить может последние вечера в их жизни 😁 ролевые игры отвлекают от тревожных мыслей, попробуйте )))
по вашему нудно из года в год перемещать в пространстве металлические предметы вверх-вниз? это весело, я вас уверяю
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 01:14
Hotab написав:Игорь Алексеевич
Когда люди запоминают, кто и что пишет на форумах,
Це каже про гарну памʼять. Також це полегшує комунікацію, бо не виглядаєш невігласом, який щодня розмовляє наче з новою людиною, обнуливши власну памʼять. Загалом це непогано мати гарну памʼять. Тоді і іноземні мови вчаться (я памʼятаю, що у вас нема жодної мови, крім російської і та з помилками) ) правопис кращий, навіть коли просто читаєш книги і запамʼятовуєш як воно пишеться, без навмисного і цілеспрямованого вивчення правил. Ви знецінюєте значення гарної памʼяті і грамотного правопису лише тому, що так вам легше пояснити собі свої проблеми з памʼяттю і грамотністю. Я вас розумію, але не поділяю вашу думку.
100% подчеркнули то что я выше написал. Следить за форумом, открыточки, у меня такое в чате дома каждое утро пенсионеры в вайберами с 6 утра начинают выставлять всякую хрень. Им интересно, т.к. овладели некоторыми навыками в смарте и им это в радость))
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