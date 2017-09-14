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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11021110221102311024

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:50

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:.............
шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?

Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник".
Но согласен, хрен редьки не слаще.
Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает.
Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.


цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.
ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:45

  wild.tomcat написав:..............
цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.
ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
Ракеты, может, и разные, но это не принципиально.
Классификация ракет дело сложное. Договор о ликвидации РСМД был расторгнут США из-за спора о дальности Искандеров. Независимо от того, является ли "Орешек" МБР или средней дальности, если правда, что его скорость "даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила", это серьёзно.
Но ещё важнее следующее:
«Независимо от того, была ли это МБР или БРСД, дальность не имеет значения», — сказал Фабиан Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло, специализирующийся на ракетных технологиях и ядерной стратегии.

«Тот факт, что он нёс боезаряд с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), гораздо более важен для целей сигнализации и является причиной, по которой Россия выбрала его. Этот боевой груз ассоциируется исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие».
https://www.reuters.com/world/ukraine-war-live-updates-kyiv-says-russia-launches-intercontinental-ballistic-2024-11-21/?
Для нас важно (опять же, если правда), что он "Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года", т.е. можно рассчитывать, что таких ракет пока очень мало. К сожалению, есть и другие ракеты с РГЧ ИН. Правда, очень дорогие. Пожалеет ли Путин денег, хз (хтозна)?

Дураков там, конечно, много. Но всё же не 90-95%, не стоит думать, что комментарии под человеконенавистническими сообщениями на росс. сайтах отражают мнение всего народа. Боты наверняка работают не только на Украину и Запад, но и на внутренний рынок.
Многие против. А многие просто не задумываются, что применение таких ракет это не просто демонстрация силы РФ, а угроза перерастания локальной "конвенционной" войны в ядерную. Да и пропаганда на многих срабатывает - я тут как-то уже вспоминал нижегородского Волгаря, который доказывал, что применение тактического ЯО вполне нормально и допустимо. Те, кто поглупее или понаивнее, в это поверили.
У нас тут некоторые "горячие головы" тоже мечтают о ядерных ударах по Москве или хотя бы "авариях" на АЭС.

Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 03:00

  Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.

Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки.
И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 03:06

Военно-морское командование Дании сообщило в среду, что датский патрульный корабль наблюдает за китайским грузовым судном, бросившим якорь в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Ранее этот сухогруз был замечен в точках, где были разорваны коммуникационные кабели, проложенные по дну Балтийского моря.

«Мы подтверждаем, что силы Министерства обороны Дании присутствуют в районе, где стоит китайский балкер Yi Peng 3», — написали военные на платформе Х.

Никаких дополнительных подробностей военные не сообщили: не объяснили, почему китайское судно привлекло их внимание и никак не связали это с двумя инцидентами, произошедшими в Балтийском море 17 и 18 ноября. Однако Дания крайне редко комментирует ситуацию с судами, проходящими через ее воды, поэтому пост ВМС в соцсетях привлек внимание экспертов.
https://www.bbc.com/russian/articles/c5yr988w788o
:?:
ЛАД
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