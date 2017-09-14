Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:45

wild.tomcat написав: ..............

цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.

ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95. ..............цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.

«Независимо от того, была ли это МБР или БРСД, дальность не имеет значения», — сказал Фабиан Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло, специализирующийся на ракетных технологиях и ядерной стратегии.



«Тот факт, что он нёс боезаряд с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), гораздо более важен для целей сигнализации и является причиной, по которой Россия выбрала его. Этот боевой груз ассоциируется исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие».

Ракеты, может, и разные, но это не принципиально.Классификация ракет дело сложное. Договор о ликвидации РСМД был расторгнут США из-за спора о дальности Искандеров. Независимо от того, является ли "Орешек" МБР или средней дальности, если правда, что его скорость "даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила", это серьёзно.Но ещё важнее следующее:Для нас важно (опять же, если правда), что он "Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года", т.е. можно рассчитывать, что таких ракет пока очень мало. К сожалению, есть и другие ракеты с РГЧ ИН. Правда, очень дорогие. Пожалеет ли Путин денег, хз (хтозна)?Дураков там, конечно, много. Но всё же не 90-95%, не стоит думать, что комментарии под человеконенавистническими сообщениями на росс. сайтах отражают мнение всего народа. Боты наверняка работают не только на Украину и Запад, но и на внутренний рынок.Многие против. А многие просто не задумываются, что применение таких ракет это не просто демонстрация силы РФ, а угроза перерастания локальной "конвенционной" войны в ядерную. Да и пропаганда на многих срабатывает - я тут как-то уже вспоминал нижегородского, который доказывал, что применение тактического ЯО вполне нормально и допустимо. Те, кто поглупее или понаивнее, в это поверили.У нас тут некоторые "горячие головы" тоже мечтают о ядерных ударах по Москве или хотя бы "авариях" на АЭС.Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.