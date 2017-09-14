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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11022110231102411025>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 00:50

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:.............
шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?

Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник".
Но согласен, хрен редьки не слаще.
Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает.
Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.


цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.
ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 02:45

  wild.tomcat написав:..............
цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж.
ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
Ракеты, может, и разные, но это не принципиально.
Классификация ракет дело сложное. Договор о ликвидации РСМД был расторгнут США из-за спора о дальности Искандеров. Независимо от того, является ли "Орешек" МБР или средней дальности, если правда, что его скорость "даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила", это серьёзно.
Но ещё важнее следующее:
«Независимо от того, была ли это МБР или БРСД, дальность не имеет значения», — сказал Фабиан Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло, специализирующийся на ракетных технологиях и ядерной стратегии.

«Тот факт, что он нёс боезаряд с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), гораздо более важен для целей сигнализации и является причиной, по которой Россия выбрала его. Этот боевой груз ассоциируется исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие».
https://www.reuters.com/world/ukraine-war-live-updates-kyiv-says-russia-launches-intercontinental-ballistic-2024-11-21/?
Для нас важно (опять же, если правда), что он "Поставлен на боевое дежурство 27 октября 2024 года", т.е. можно рассчитывать, что таких ракет пока очень мало. К сожалению, есть и другие ракеты с РГЧ ИН. Правда, очень дорогие. Пожалеет ли Путин денег, хз (хтозна)?

Дураков там, конечно, много. Но всё же не 90-95%, не стоит думать, что комментарии под человеконенавистническими сообщениями на росс. сайтах отражают мнение всего народа. Боты наверняка работают не только на Украину и Запад, но и на внутренний рынок.
Многие против. А многие просто не задумываются, что применение таких ракет это не просто демонстрация силы РФ, а угроза перерастания локальной "конвенционной" войны в ядерную. Да и пропаганда на многих срабатывает - я тут как-то уже вспоминал нижегородского Волгаря, который доказывал, что применение тактического ЯО вполне нормально и допустимо. Те, кто поглупее или понаивнее, в это поверили.
У нас тут некоторые "горячие головы" тоже мечтают о ядерных ударах по Москве или хотя бы "авариях" на АЭС.

Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 03:00

  Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.

Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки.
И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 03:06

Военно-морское командование Дании сообщило в среду, что датский патрульный корабль наблюдает за китайским грузовым судном, бросившим якорь в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Ранее этот сухогруз был замечен в точках, где были разорваны коммуникационные кабели, проложенные по дну Балтийского моря.

«Мы подтверждаем, что силы Министерства обороны Дании присутствуют в районе, где стоит китайский балкер Yi Peng 3», — написали военные на платформе Х.

Никаких дополнительных подробностей военные не сообщили: не объяснили, почему китайское судно привлекло их внимание и никак не связали это с двумя инцидентами, произошедшими в Балтийском море 17 и 18 ноября. Однако Дания крайне редко комментирует ситуацию с судами, проходящими через ее воды, поэтому пост ВМС в соцсетях привлек внимание экспертов.
https://www.bbc.com/russian/articles/c5yr988w788o
:?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 06:13

  Xenon написав:Думаю влуплять по ВР, типу показово

❗️Нас проінформували про загрозу ракетної атаки на ВР України найближчими днями, – нардеп Батенко.

⚡️Засідання ВР завтра не буде, – нардеп Гончаренко.

Наступне заплановане вже у грудні.

С нетерпением ждёмС
Хотя бы показазательного пЁрда(ой пуска)
Можно даже болванкой аналоговнетного Сармата с начинкой в виде килотонны просроченного пива "Сармат" из погребов Чушилина
Надеюсь там(на складАх, где стоят новейшие Т54/55, Зил157 и 151 и запасной "Адмирал Кузя", все в смазке) есть гиперпиперракеты с разделяющимися(в процессе заклинивания ПО от прохождения ионизированного слоя атмосферы на третьей световой скорости) боеголовками, чроб сразу и ставку Гетьманцева, и офис таможни и штаб "Слуг" одним так сказать Махом накрыть?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:42

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.

Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки.
И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.

разве я писал что этого хочу?
Как утверждает Bloomberg,судя по всему, это первый случай применения МБР, способной поражать цели на расстоянии тысяч километров, с момента начала конфликта в феврале 2022 года.
Запуск МБР, которая имеет дальность более 5 000 километров и предназначена в основном для доставки ядерного оружия, открытая демонстрация ядерных возможностей Кремля. Это тревожный сигнал для союзников Киева после того, как Украина использовала поставленные США ракеты ATACMS и оружие Storm Shadow британского производства.
Межконтинентальная баллистическая ракета — это дорогой способ нанесения ущерба. Стоимость новой МБР Sentinel, разработанной ВВС США для замены Minuteman 1970-х годов, составляет 162 миллионов долларов за штуку, сообщило агентство Bloomberg News в начале этого года.
По мнению военных аналитиков, Россия исключает применение любого из типов ядерного оружия против стран НАТО. Но с большой вероятностью применит его против Украины.
Украина удобная жертва, внутреннему лоху путин потом скажет что воевал с нато и победил. Война не за территории, а за амбиции человека с глубокими комплексами. Даже пожизненное президентство бессильно против них.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:46

Перечитав чотири рази, але так і не зрозумів цю думку аналітиків ISW:
*"Путін самостійно і послідовно загострює війну, відмовляється вживати заходів у відповідь щоразу, коли західні держави поглиблюють свою підтримку України. Раніше диктатор погрожував суворою відплатою, якщо держави Заходу передадуть Україні реактивну артилерію, танки, бойові літаки і можливість наносити удари по Росії. Він постійно зміщував орієнтири щоразу, коли Захід називав його погрози блефом", - підсумували аналітики*
https://www.unian.ua/war/ataka-raketoyu ... 28123.html
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:51

Северокорейский генерал был ранен в результате удара по Курской области, — WSJ

Высокопоставленный генерал армии КНДР был ранен в результате украинского удара по Курской области. Об этом со ссылкой на западных официальных лиц пишет The Wall Street Journal.

(https://www.wsj.com/world/senior-north- ... _lead_pos8)
а вот и реакция
Пентагон стурбований запуском гіперзвукової ракети "орешнік". Про це заявила на брифінгу заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх:
"Ми, безперечно, цим пуском стурбовані, у нас поки немає оцінки впливу, але це безумовно викликає наш занепокоєння".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.

Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки.
И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.

разве я писал что этого хочу?
Как утверждает Bloomberg,судя по всему, это первый случай применения МБР, способной поражать цели на расстоянии тысяч километров, с момента начала конфликта в феврале 2022 года.
Запуск МБР, которая имеет дальность более 5 000 километров и предназначена в основном для доставки ядерного оружия, открытая демонстрация ядерных возможностей Кремля. Это тревожный сигнал для союзников Киева после того, как Украина использовала поставленные США ракеты ATACMS и оружие Storm Shadow британского производства.
Межконтинентальная баллистическая ракета — это дорогой способ нанесения ущерба. Стоимость новой МБР Sentinel, разработанной ВВС США для замены Minuteman 1970-х годов, составляет 162 миллионов долларов за штуку, сообщило агентство Bloomberg News в начале этого года.
По мнению военных аналитиков, Россия исключает применение любого из типов ядерного оружия против стран НАТО. Но с большой вероятностью применит его против Украины.
Украина удобная жертва, внутреннему лоху путин потом скажет что воевал с нато и победил. Война не за территории, а за амбиции человека с глубокими комплексами. Даже пожизненное президентство бессильно против них.

дивно, що хперти не пишуть, що обичні рокєти кончілись, то бере з стратегічного запасу, тому долар ПА101 і через 2-3 тижні переможна перемога на кородонах 91 з кавою в Ялті
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От верховної зради тільки заборони і підняття тарифів. Нащо вона потрібна
Бетон
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