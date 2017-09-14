wild.tomcat написав:............. шось цитата то не того якось вийшла. можливо таки вірно не звертали уваги?
Не совсем верно, не "Рубеж", а какой-то "Орешник". Но согласен, хрен редьки не слаще. Пытался найти что-нибудь об этом "Орешнике", но ничего, кроме слов Путина не показывает. Судя по его выступлению, крыша поехала окончательно.
цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж. ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
wild.tomcat написав:.............. цей "горішник" це якийсь фейсліфт того ж рубіжу, можливо навіть лише на папері, а по факту скоріше за все одна і та ж ракета. щоб типу не мбр, а щось простіше. бо за мбр і за базар можуть примусити відповідати. он навіть пентагон визнав, що то таки рубіж. ви вважаєте шо дах лише в .уйла поїхав? а в тих, чиїми руками це все робиться (і ракети і в окопах і взагалі скрізь)? а в тих, хто радісно верещить від всього цього? там таких процентів 90-95.
Ракеты, может, и разные, но это не принципиально. Классификация ракет дело сложное. Договор о ликвидации РСМД был расторгнут США из-за спора о дальности Искандеров. Независимо от того, является ли "Орешек" МБР или средней дальности, если правда, что его скорость "даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 5 тоннам тротила", это серьёзно. Но ещё важнее следующее:
«Независимо от того, была ли это МБР или БРСД, дальность не имеет значения», — сказал Фабиан Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло, специализирующийся на ракетных технологиях и ядерной стратегии.
«Тот факт, что он нёс боезаряд с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), гораздо более важен для целей сигнализации и является причиной, по которой Россия выбрала его. Этот боевой груз ассоциируется исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие».
Дураков там, конечно, много. Но всё же не 90-95%, не стоит думать, что комментарии под человеконенавистническими сообщениями на росс. сайтах отражают мнение всего народа. Боты наверняка работают не только на Украину и Запад, но и на внутренний рынок. Многие против. А многие просто не задумываются, что применение таких ракет это не просто демонстрация силы РФ, а угроза перерастания локальной "конвенционной" войны в ядерную. Да и пропаганда на многих срабатывает - я тут как-то уже вспоминал нижегородского Волгаря, который доказывал, что применение тактического ЯО вполне нормально и допустимо. Те, кто поглупее или понаивнее, в это поверили. У нас тут некоторые "горячие головы" тоже мечтают о ядерных ударах по Москве или хотя бы "авариях" на АЭС.
Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.
Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки. И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.
Военно-морское командование Дании сообщило в среду, что датский патрульный корабль наблюдает за китайским грузовым судном, бросившим якорь в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Ранее этот сухогруз был замечен в точках, где были разорваны коммуникационные кабели, проложенные по дну Балтийского моря.
«Мы подтверждаем, что силы Министерства обороны Дании присутствуют в районе, где стоит китайский балкер Yi Peng 3», — написали военные на платформе Х.
Никаких дополнительных подробностей военные не сообщили: не объяснили, почему китайское судно привлекло их внимание и никак не связали это с двумя инцидентами, произошедшими в Балтийском море 17 и 18 ноября. Однако Дания крайне редко комментирует ситуацию с судами, проходящими через ее воды, поэтому пост ВМС в соцсетях привлек внимание экспертов.
❗️Нас проінформували про загрозу ракетної атаки на ВР України найближчими днями, – нардеп Батенко.
⚡️Засідання ВР завтра не буде, – нардеп Гончаренко.
Наступне заплановане вже у грудні.
С нетерпением ждёмС Хотя бы показазательного пЁрда(ой пуска) Можно даже болванкой аналоговнетного Сармата с начинкой в виде килотонны просроченного пива "Сармат" из погребов Чушилина Надеюсь там(на складАх, где стоят новейшие Т54/55, Зил157 и 151 и запасной "Адмирал Кузя", все в смазке) есть гиперпиперракеты с разделяющимися(в процессе заклинивания ПО от прохождения ионизированного слоя атмосферы на третьей световой скорости) боеголовками, чроб сразу и ставку Гетьманцева, и офис таможни и штаб "Слуг" одним так сказать Махом накрыть?
Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.
Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки. И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.
разве я писал что этого хочу?
Как утверждает Bloomberg,судя по всему, это первый случай применения МБР, способной поражать цели на расстоянии тысяч километров, с момента начала конфликта в феврале 2022 года. Запуск МБР, которая имеет дальность более 5 000 километров и предназначена в основном для доставки ядерного оружия, открытая демонстрация ядерных возможностей Кремля. Это тревожный сигнал для союзников Киева после того, как Украина использовала поставленные США ракеты ATACMS и оружие Storm Shadow британского производства. Межконтинентальная баллистическая ракета — это дорогой способ нанесения ущерба. Стоимость новой МБР Sentinel, разработанной ВВС США для замены Minuteman 1970-х годов, составляет 162 миллионов долларов за штуку, сообщило агентство Bloomberg News в начале этого года. По мнению военных аналитиков, Россия исключает применение любого из типов ядерного оружия против стран НАТО. Но с большой вероятностью применит его против Украины.
Украина удобная жертва, внутреннему лоху путин потом скажет что воевал с нато и победил. Война не за территории, а за амбиции человека с глубокими комплексами. Даже пожизненное президентство бессильно против них.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Перечитав чотири рази, але так і не зрозумів цю думку аналітиків ISW: *"Путін самостійно і послідовно загострює війну, відмовляється вживати заходів у відповідь щоразу, коли західні держави поглиблюють свою підтримку України. Раніше диктатор погрожував суворою відплатою, якщо держави Заходу передадуть Україні реактивну артилерію, танки, бойові літаки і можливість наносити удари по Росії. Він постійно зміщував орієнтири щоразу, коли Захід називав його погрози блефом", - підсумували аналітики* https://www.unian.ua/war/ataka-raketoyu ... 28123.html
Пентагон стурбований запуском гіперзвукової ракети "орешнік". Про це заявила на брифінгу заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх: "Ми, безперечно, цим пуском стурбовані, у нас поки немає оцінки впливу, але це безумовно викликає наш занепокоєння".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Япония пережила 2 ядерных удара и мы переживём. Хотя реакция партнеров будет непредсказуема. От озабоченности до прямого вмешательства. Путин который угрожает США невыгоден никому.
Я бы очень не хотел, чтобы нашим городам (например, вашему Ирпеню или моему Харькову) довелось переживать то, что "пережили" Хиросима и Нагасаки. И если начнётся применение ЯО, то может не ограничиться 2 ядерными ударами.
разве я писал что этого хочу?
Как утверждает Bloomberg,судя по всему, это первый случай применения МБР, способной поражать цели на расстоянии тысяч километров, с момента начала конфликта в феврале 2022 года. Запуск МБР, которая имеет дальность более 5 000 километров и предназначена в основном для доставки ядерного оружия, открытая демонстрация ядерных возможностей Кремля. Это тревожный сигнал для союзников Киева после того, как Украина использовала поставленные США ракеты ATACMS и оружие Storm Shadow британского производства. Межконтинентальная баллистическая ракета — это дорогой способ нанесения ущерба. Стоимость новой МБР Sentinel, разработанной ВВС США для замены Minuteman 1970-х годов, составляет 162 миллионов долларов за штуку, сообщило агентство Bloomberg News в начале этого года. По мнению военных аналитиков, Россия исключает применение любого из типов ядерного оружия против стран НАТО. Но с большой вероятностью применит его против Украины.
Украина удобная жертва, внутреннему лоху путин потом скажет что воевал с нато и победил. Война не за территории, а за амбиции человека с глубокими комплексами. Даже пожизненное президентство бессильно против них.
дивно, що хперти не пишуть, що обичні рокєти кончілись, то бере з стратегічного запасу, тому долар ПА101 і через 2-3 тижні переможна перемога на кородонах 91 з кавою в Ялті