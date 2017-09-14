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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11022110231102411025

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:10

Україна має лише 50 американських ракет ATACMS - ЗМІ

12 з яких потрачено на:

18 убито, 33 поранено: подробиці удару по командному пункту в Курській області

12 ракет по 2 ляма за штуку на 18+33 москалів - суперуспішна операція чи...?

Переможно, потужно.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:24

Шміт
Це оті захопливі історії...
До того ж з обох сторін.
Отой Орєшнік теж не більше, ніж захоплива історія. Поки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:28

  detroytred написав:Шміт
Це оті захопливі історії...
До того ж з обох сторін.
Отой Орєшнік теж не більше, ніж захоплива історія. Поки.

війна стає "технологічна", так як жива сила в дефіциті і задорога, а центр рішення дешевше буде

і взагалі, можу за ніч трьом філіпінкам вставити три маха кожній, навіть продемонструю напівварєніка боєголовку що висувається, щоб ніхто не сумнівався що це довершений факт, а не "захоплива історія"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Та шо ви так на ту МБР накинулись? Це ж був перформанс на вихід нового СТАЛЕКЕРА! Реклама! Шо не ясно? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mimohod
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