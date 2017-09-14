Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:10
12 з яких потрачено на:
12 ракет по 2 ляма за штуку на 18+33 москалів - суперуспішна операція чи...?
Переможно, потужно.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:24
Шміт
Це оті захопливі історії...
До того ж з обох сторін.
Отой Орєшнік теж не більше, ніж захоплива історія. Поки.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:28
війна стає "технологічна", так як жива сила в дефіциті і задорога, а центр рішення дешевше буде
і взагалі, можу за ніч трьом філіпінкам вставити три маха кожній, навіть продемонструю напівварєніка боєголовку що висувається, щоб ніхто не сумнівався що це довершений факт, а не "захоплива історія"
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та шо ви так на ту МБР накинулись? Це ж був перформанс на вихід нового СТАЛЕКЕРА! Реклама! Шо не ясно?
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