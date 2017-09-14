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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:24
Шміт
Це оті захопливі історії...
До того ж з обох сторін.
Отой Орєшнік теж не більше, ніж захоплива історія. Поки.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:28
detroytred написав:
Шміт
Це оті захопливі історії...
До того ж з обох сторін.
Отой Орєшнік теж не більше, ніж захоплива історія. Поки.
війна стає "технологічна", так як жива сила в дефіциті і задорога, а центр рішення дешевше буде
і взагалі, можу за ніч трьом філіпінкам вставити три маха кожній, навіть продемонструю напівварєніка боєголовку що висувається, щоб ніхто не сумнівався що це довершений факт, а не "захоплива історія"
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:42
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Mimohod
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:44
Ні в Україні нічого принципово не зміниться (буде і далі боротися з ворогом) від таких! Орешників тощо; ні рфія не припинить агресію від українського такого! "дальнобою".
Питання лише в тому до чого оцей перехід відбувся?
В якості чого?
Шпектакля чи дійсно розкручування спіралі конфлікту між глобальними Заходом і Півднем.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:52
Бетон написав:
Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
Які є пропозиції на тему "що робити?" ? Ти бачиш мир в очах пу?
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fler
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:09
fler написав: Бетон написав:
Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
Які є пропозиції на тему "що робити?" ? Ти бачиш мир в очах пу?
Дати дозвіл всім виїхати
Це те, що я бачу як цивільний
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Бетон
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:24
fler написав: Бетон написав:
Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
Які є пропозиції на тему "що робити?" ? Ти бачиш мир в очах пу?
Рішення інші! є.
Але на них ніхто не піде)).
Мова про що?
Про зміну балансу в країні.
1. повна свобода і хто хоче воює; хто хоче в'їжджає; хто хоче ...
Фактичний прояв і визначить результат - що може далі робити країна. Анархія.
2. Країна понад усе. незламники-активісти примушують інших. По повній. Диктатура.
3. Демократичне: незламники-активісти на фронт ... де вони або сточуються, або добувають перемогу.
4. Поділ країни. Великі переселення...
Це рішення, які призведуть до зміни балансу внутрі країни і відповідно зміни поточної ситуації --- коли баланс (незламники-обивателі-почекуни рфії) підтримується стабільним. І час лише зменшує загальний об'єм, але не міняє баланс.
Це дає змогу на виграш часу...
З надією, що ворог з часом лусне (ракети скінчаться, економіка повалиться, бунт, смерть пу, мігранти і т.д.).
_________________________
Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:27
fler написав: Бетон написав:
Что вы переживёте блдь, ядерные удары? Миллионы мутаций потом вы тоже переживёте? Ваши дети, внуки, правнуки будут со страшными болезнями.
Идиоты
Які є пропозиції на тему "що робити?" ? Ти бачиш мир в очах пу?
щось вчора турбо ні слова про день свободи та гідності, а що ж так, в рота пу заглядає?
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flyman
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:38
💻❌ Уряд та Парламент Австралії представив законопроєкт- заборонити доступ до TikTok, Instagram чи Facebook для всіх підлітків до 16 років.
👀 Як перевірятимуть вік? Біометрія або документи. А платформи, що намагатимуться схитрувати, отримають штраф до 32 млн $. Рекорд навіть за світовими мірками.
💬 Аргумент уряду: 2/3 підлітків бачать контент про наркотики, суїцид чи самопошкодження. «Соцмережі мають соціальну відповідальність» – каже міністр.
🤷♂️Деякі платформи кажуть, що це нововведення обійдуть самі ж підлітки. Але прем’єр відповідає: «Ми не наївні»
последствия влияния интернета и соц.сетей на детей пока не изучены. Есть достаточно примеров, что на некоторых интернет влияет деструктивно. И главное никто не знает что с этим делать. Точнее выход есть, только труднореализуемый. Реальность должна быть более привлекательна, чем сеть. Тогда интерес к сети станет примерно равным интересу детей к книгам.
Трамп обсуждает с европейскими лидерами Украину, но "задает вопросы, а не предъявляет требования", пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post.
На выходных Трамп созванивался с Шольцем и спрашивал про "план победы" Зеленского.
«Что вы думаете о плане победы Зеленского? Что вы думаете о Путине?» — спросил Трамп, по словам высокопоставленного немецкого чиновника.
По данным газеты, подобные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы.
"Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп был в большей степени в режиме слушателя", - отметил немецкий чиновник.
Европейцы говорят Трампу, что "плохая сделка" по Украине ему навредит и может "аукнуться". Поэтому условием любого успешного мирного соглашения называется то, что «эта война больше никогда не повторится», поскольку безопасность Украины будет защищена.
Что на это ответил Трамп, не сообщается.
а как хвалился, как хвалился.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:53
M-Audio написав:
Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару.
Що з цього було? Тільки зачинення посольств? Це може означати тільки одне -- всі такі країни були офіційно (або напівофіційно, але достовірно) повідомлені про те, що буде відбуватися, і куди буде нанесено удар. І все одно, за наявності такої інформації повинні були бути здійснені масштабні заходи, тим більше, що заздалегідь отримана інформація дає більші можливості підготуватися.
Але здається, Захід сковтнув і це. І ще пару ракет може прилетіти по Запоріжжю або Житомиру. А наступна -- вже і дійсно на Лондон. Я вже даже не знаю, як все це можна назвати.
Очевидно що були попереджені. Весь інтернет гудів перед пуском цієї ракети.
Цей Захід на чолі з Байденом вже нічого робити не буде, невже вам це не очевидно після цих трьох років війни.
Навіть якщо б путін вдарив ядерною ракетою, що б мав зробити Захід(Байден) по-вашому?
Вдарити по РФ - 100% виключено.
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