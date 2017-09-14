Слухайте, я з цією ракетою ось чого не розумію. Будь-який старт МБР -- це подія, яку зобов'язані відслідити і зреагувати всі більш-менш розвинуті країни, особливо ті, в яких є ядерна зброя. На початкових етапах взагалі незрозуміло, куди воно полетить. Могло ж і на Варшаву, і на Лондон. Перехопити таку ракету значно простіше, поки вона ще не набрала швидкості. Тобто, у випадку використання "по-справжньому" повинна була бути спроба перехоплення ще на території Росії, якщо технічно і політично можливо. І в будь-якому разі -- моментальне приведення власних збройних сил у стан бойової готовності, зліт бомбардувальників (так, із ядерною зброєю на борту, бо невідомо, що в тій ракеті), термінови контакти з протилежною стороною, навіть з ворогом. Тобто підготовка до нанесення зворотного удару.Що з цього було? Тільки зачинення посольств? Це може означати тільки одне -- всі такі країни були офіційно (або напівофіційно, але достовірно) повідомлені про те, що буде відбуватися, і куди буде нанесено удар. І все одно, за наявності такої інформації повинні були бути здійснені масштабні заходи, тим більше, що заздалегідь отримана інформація дає більші можливості підготуватися.Але здається, Захід сковтнув і це. І ще пару ракет може прилетіти по Запоріжжю або Житомиру. А наступна -- вже і дійсно на Лондон. Я вже даже не знаю, як все це можна назвати.