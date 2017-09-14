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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1102411025110261102711028>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:57

  detroytred написав:Але на них ніхто не піде)).
Мова про що?
Про зміну балансу в країні.

1. повна свобода і хто хоче воює; хто хоче в'їжджає; хто хоче ...
Фактичний прояв і визначить результат - що може далі робити країна. Анархія.
2. Країна понад усе. незламники-активісти примушують інших. По повній. Диктатура.
3. Демократичне: незламники-активісти на фронт ... де вони або сточуються, або добувають перемогу.
4. Поділ країни. Великі переселення...

балансу в середині країни нема. Він підтримується ззовні.
Тому незламники активісти сидять вдома. Парадокс в тім , що до дисбалансу приведе не тільки припинення допомоги США а й припинення війни росією.
Всі невдоволення і майдани заборонені бо війна.
Окрім того велика частина здорових чоловіків на фронті а інші бояться одправки на фронт. )))
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:01

  andrijk777 написав:Очевидно що були попереджені. Весь інтернет гудів перед пуском цієї ракети.
Цей Захід на чолі з Байденом вже нічого робити не буде, невже вам це не очевидно після цих трьох років війни.
Навіть якщо б путін вдарив ядерною ракетою, що б мав зробити Захід(Байден) по-вашому?
Вдарити по РФ - 100% виключено.
что сделал Запад с Чехословакией? отдал её гитлеру лишь бы не было войны. На поверхности такое решение. Украина Западу не нужна ни в ЕС ни в НАТО. Путину она тоже не нужна, ему достаточно капитуляции и лояльного президента типа чивакуни. Он как будто доказывает окружению или народу что в свои 70 может быть гераклом-победителем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:05

  Banderlog написав:балансу в середині країни нема. Він підтримується ззовні.

Можна і з такої точки розглядати.
Це не міняє суті.

Хоча я вважаю, що зовнішня допомога лише дає змогу зменшенню наших зусиль.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:07

  Wirująświatła написав:

💻❌ Уряд та Парламент Австралії представив законопроєкт- заборонити доступ до TikTok, Instagram чи Facebook для всіх підлітків до 16 років.

👀 Як перевірятимуть вік? Біометрія або документи. А платформи, що намагатимуться схитрувати, отримають штраф до 32 млн $. Рекорд навіть за світовими мірками.

💬 Аргумент уряду: 2/3 підлітків бачать контент про наркотики, суїцид чи самопошкодження. «Соцмережі мають соціальну відповідальність» – каже міністр.

🤷‍♂️Деякі платформи кажуть, що це нововведення обійдуть самі ж підлітки. Але прем’єр відповідає: «Ми не наївні»

последствия влияния интернета и соц.сетей на детей пока не изучены. Есть достаточно примеров, что на некоторых интернет влияет деструктивно. И главное никто не знает что с этим делать. Точнее выход есть, только труднореализуемый. Реальность должна быть более привлекательна, чем сеть. Тогда интерес к сети станет примерно равным интересу детей к книгам.
Трамп обсуждает с европейскими лидерами Украину, но "задает вопросы, а не предъявляет требования", пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post.

На выходных Трамп созванивался с Шольцем и спрашивал про "план победы" Зеленского.

«Что вы думаете о плане победы Зеленского? Что вы думаете о Путине?» — спросил Трамп, по словам высокопоставленного немецкого чиновника.

По данным газеты, подобные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы.

"Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп был в большей степени в режиме слушателя", - отметил немецкий чиновник.

Европейцы говорят Трампу, что "плохая сделка" по Украине ему навредит и может "аукнуться". Поэтому условием любого успешного мирного соглашения называется то, что «эта война больше никогда не повторится», поскольку безопасность Украины будет защищена.

Что на это ответил Трамп, не сообщается.
а как хвалился, как хвалился.

як казав один із влогерів, "покоління спорчене телевізором забороняє іншому поколінню інтернет"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:09

Германия готовит план обороны на случай войны с Россией

Секретный документ насчитывает около 1000 страниц, сообщает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Там прописаны действия на случай вторжения России на восточном фланге НАТО и указаны объекты, которые нужно защищать в первую очередь.

Если начнётся война с Россией, Германия станет ключевым пунктом для переброски солдат, техники, продовольствия и медикаментов на восток. В страну могут прибыть десятки, а возможно, и сотни тысяч военнослужащих.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:11

  flyman написав:як казав один із влогерів, "покоління спорчене телевізором забороняє іншому поколінню інтернет"
запрещать дорога в никуда. Нужна прививка от деструктивного контента, чтобы подростки на него не реагировали. Для детей 0-12 эта "прививка" - родители.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:12

  Banderlog написав:Окрім того велика частина здорових чоловіків на фронті а інші бояться одправки на фронт. )))

Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію.
На мій погляд, це помилка.

Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що?
Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт?
Вважаю, що причини інші.
Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:17

Наш ответ

‼Президент забрав держнагороди у Миколи Азарова, Миколи Баскова, Філіпа Кіркорова, Ані Лорак, Віктора Медведчука, Таїсії Повалій, Віктора Пшонки, Олега Царьова, Вадима Рабіновича та інших.

Усі вказані особи позбавлені держнагород України безстроково.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:17

  Wirująświatła написав:
Германия готовит план обороны на случай войны с Россией

Секретный документ насчитывает около 1000 страниц, сообщает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Там прописаны действия на случай вторжения России на восточном фланге НАТО и указаны объекты, которые нужно защищать в первую очередь.

Если начнётся война с Россией, Германия станет ключевым пунктом для переброски солдат, техники, продовольствия и медикаментов на восток. В страну могут прибыть десятки, а возможно, и сотни тысяч военнослужащих.


Во-во!)))
Вся хрєнь в тому, що та ж Німеччина не чухається особливо і не буде чухатися .... поки війна загрожує не її території, а "сходу" -- Польщі і т.д.

Тобто Британія, Франція, Штати, Німеччина, Італія мають можливості, але не мають загрози. І тому не чухається...
Польщі і Ко мають загрози, але не мають можливостей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:20

detroytred
яких саме наших зусиль?
Ми в мирний час жили в борг.
Значить балансу в середині країни без зовнішнього впливу вже тоді не було.
Де був б баланс без західних грошей і західної зброї у війні росії з Україною?

Тут прикладені зовнішні вектори сили в порівнянні з якими наші внутрішні зусилля нікчемні.
Banderlog
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