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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11025110261102711028>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:20

  detroytred написав:Тобто Британія, Франція, Штати, Німеччина, Італія мають можливості, але не мають загрози. І тому не чухається...
Польщі і Ко мають загрози, але не мають можливостей.
военные союзы хороши когда у одного участника бесконечный моб ресурс типа сталина, а остальные помогают техникой и тушёнкой. У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены. Вариант что Германия даст и то и другое фантастический. Исходя из этой логики нам будут помогать пока есть моб.ресурс. Под моб.ресурсом я понимаю людей не возражающих против мобилизации. Тех кого отлавливают бусиками или силовики под бронью такой же ресурс как Будапештский меморандум.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:22

  detroytred написав:Ні в Україні нічого принципово не зміниться (буде і далі боротися з ворогом) від таких! Орешників тощо; ні рфія не припинить агресію від українського такого! "дальнобою".

Питання лише в тому до чого оцей перехід відбувся?
В якості чого?
Шпектакля чи дійсно розкручування спіралі конфлікту між глобальними Заходом і Півднем.

"Нормальная банальная торговля"
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:27

  Wirująświatła написав:что сделал Запад с Чехословакией? отдал её гитлеру лишь бы не было войны. На поверхности такое решение. Украина Западу не нужна ни в ЕС ни в НАТО. Путину она тоже не нужна, ему достаточно капитуляции и лояльного президента типа чивакуни. Он как будто доказывает окружению или народу что в свои 70 может быть гераклом-победителем.

Чехословакію віддали без бою. В Україні бій був, підтримка була(є).
Те що ми не скористались(або не дуже скористались) цим - напевно є і наша вина.
Тому я не бачу аналогій з Чехословакією 1938.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:28

  andrijk777 написав:Чехословакію віддали без бою.
а за нас типа бились? аналогий и нет, есть прецедент отдать хищнику слабых чтобы сохранить сильных.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:31

  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:33

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

значит когда нас останется 3,6 млн мы победим? или что вы хотели сказать? в 1938 у сталина и финляндии было ЯО? как вы думаете оно изменило бы баланс сил? Если бы не ЯО путина давно бы выкинули из кремля, как хусейна.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:35

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Фінляндія програла ту війну.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:39

  detroytred написав:Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію.
На мій погляд, це помилка.

Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що?
Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт?
Вважаю, що причини інші.
Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
договорюйте докінця. Які такі не менш вагомі? Бажання таскати каштани з вогню чужими руками -хитрожопість? )
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:40

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Фінляндія програла ту війну.

да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:44

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Чехословакію віддали без бою.
а за нас типа бились? аналогий и нет, есть прецедент отдать хищнику слабых чтобы сохранить сильных.

Бились не "за нас", бились ми. Але нам дозволили битись, чехам не дозволили.
Хоча в Криму в 2014 нам також не дозволили.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 22 лис, 2024 12:46, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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