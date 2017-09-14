detroytred написав:Тобто Британія, Франція, Штати, Німеччина, Італія мають можливості, але не мають загрози. І тому не чухається... Польщі і Ко мають загрози, але не мають можливостей.
военные союзы хороши когда у одного участника бесконечный моб ресурс типа сталина, а остальные помогают техникой и тушёнкой. У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены. Вариант что Германия даст и то и другое фантастический. Исходя из этой логики нам будут помогать пока есть моб.ресурс. Под моб.ресурсом я понимаю людей не возражающих против мобилизации. Тех кого отлавливают бусиками или силовики под бронью такой же ресурс как Будапештский меморандум.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:что сделал Запад с Чехословакией? отдал её гитлеру лишь бы не было войны. На поверхности такое решение. Украина Западу не нужна ни в ЕС ни в НАТО. Путину она тоже не нужна, ему достаточно капитуляции и лояльного президента типа чивакуни. Он как будто доказывает окружению или народу что в свои 70 может быть гераклом-победителем.
Чехословакію віддали без бою. В Україні бій був, підтримка була(є). Те що ми не скористались(або не дуже скористались) цим - напевно є і наша вина. Тому я не бачу аналогій з Чехословакією 1938.
Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.
Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони. Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.
значит когда нас останется 3,6 млн мы победим? или что вы хотели сказать? в 1938 у сталина и финляндии было ЯО? как вы думаете оно изменило бы баланс сил? Если бы не ЯО путина давно бы выкинули из кремля, как хусейна.
detroytred написав:Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію. На мій погляд, це помилка.
Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що? Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт? Вважаю, що причини інші. Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
договорюйте докінця. Які такі не менш вагомі? Бажання таскати каштани з вогню чужими руками -хитрожопість? )