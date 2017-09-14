detroytred написав:Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію. На мій погляд, це помилка.
Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що? Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт? Вважаю, що причини інші. Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
договорюйте докінця. Які такі не менш вагомі? Бажання таскати каштани з вогню чужими руками -хитрожопість? )
Banderlog написав:detroytred яких саме наших зусиль? Ми в мирний час жили в борг. Значить балансу в середині країни без зовнішнього впливу вже тоді не було. Де був б баланс без західних грошей і західної зброї у війні росії з Україною?
Тут прикладені зовнішні вектори сили в порівнянні з якими наші внутрішні зусилля нікчемні.
Жили б бідніше, але ідейніше (звісно проукраїнські). Зовнішня допомога давала змогу менше притискувати обивателів і прорашенських.
Звісно я розумію про що ви. І частково згоден, але де ота межа я не знаю. Компенсації ідейністью, тиском незламників-активістів-патріотів вкупі з турбопатріотами невдоволення обивателів та прорашенських.
Я чесно не уявляю наскільки далеко можна реалізувати оте кулебівське "навіть лопатами". Але після Майдану впевнений -- можливо все!
detroytred написав:Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію. На мій погляд, це помилка.
Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що? Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт? Вважаю, що причини інші. Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
договорюйте докінця. Які такі не менш вагомі? Бажання таскати каштани з вогню чужими руками -хитрожопість? )
А чим це не причина? Причина. Є ще інші. Впритул до банальних лінощів. А також небажання підкорятися якійсь іншій людині (командиру).
Але чомусь лунає тільки --- страх. Про це і була мова.
detroytred написав:............ Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.
Предположим свершилось. И что? Зрадныкив к стенке по закону революции, а остальные, вдохновлённые идеей, сметут "рашистскую гадину"?
P.s. Хотя стоит заметить, что буржуазные революции обычно приводили к всплеску патриотизма. Но буржуазная революция нам не нужна - у нас и так, вроде, капитализм.