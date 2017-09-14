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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110251102611027110281102911030>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:35

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Фінляндія програла ту війну.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:39

  detroytred написав:Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію.
На мій погляд, це помилка.

Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що?
Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт?
Вважаю, що причини інші.
Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
договорюйте докінця. Які такі не менш вагомі? Бажання таскати каштани з вогню чужими руками -хитрожопість? )
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:40

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Фінляндія програла ту війну.

да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:44

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Чехословакію віддали без бою.
а за нас типа бились? аналогий и нет, есть прецедент отдать хищнику слабых чтобы сохранить сильных.

Бились не "за нас", бились ми. Але нам дозволили битись, чехам не дозволили.
Хоча в Криму в 2014 нам також не дозволили.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 22 лис, 2024 12:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:45

  Schmit написав:Україна має лише 50 американських ракет ATACMS - ЗМІ

12 з яких потрачено на:

18 убито, 33 поранено: подробиці удару по командному пункту в Курській області

12 ракет по 2 ляма за штуку на 18+33 москалів - суперуспішна операція чи...?

Переможно, потужно.

Грамотей.
Дальняя артиллерия не используется для уничтожения живой силы противника и её эффективность оценивается не по этому параметру.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:47

  Banderlog написав:detroytred
яких саме наших зусиль?
Ми в мирний час жили в борг.
Значить балансу в середині країни без зовнішнього впливу вже тоді не було.
Де був б баланс без західних грошей і західної зброї у війні росії з Україною?

Тут прикладені зовнішні вектори сили в порівнянні з якими наші внутрішні зусилля нікчемні.

Жили б бідніше, але ідейніше (звісно проукраїнські).
Зовнішня допомога давала змогу менше притискувати обивателів і прорашенських.

Звісно я розумію про що ви.
І частково згоден, але де ота межа я не знаю.
Компенсації ідейністью, тиском незламників-активістів-патріотів вкупі з турбопатріотами невдоволення обивателів та прорашенських.

Я чесно не уявляю наскільки далеко можна реалізувати оте кулебівське "навіть лопатами".
Але після Майдану впевнений -- можливо все!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:49

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Україна має лише 50 американських ракет ATACMS - ЗМІ

12 з яких потрачено на:

18 убито, 33 поранено: подробиці удару по командному пункту в Курській області

12 ракет по 2 ляма за штуку на 18+33 москалів - суперуспішна операція чи...?

Переможно, потужно.

Грамотей.
Дальняя артиллерия не используется для уничтожения живой силы противника и её эффективность оценивается не по этому параметру.

І по якому ж?
Ну добре, живу силу не враховуйте. Тоді результат ще більш потужно-переможний.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 22 лис, 2024 14:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:53

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Я цей аргумент в якості причини взагалі не розумію.
На мій погляд, це помилка.

Дивіться: уявимо, що кожен проглотить пілюлю безстршія і що?
Ви вважаєте, що від цього зникне його небажання йти на фронт?
Вважаю, що причини інші.
Або сформуюю отак --- навіть якщо страх є отією обмежувальною причиною, то, окрім нього, є ще інші не менш вирішальні причини.
договорюйте докінця. Які такі не менш вагомі? Бажання таскати каштани з вогню чужими руками -хитрожопість? )

А чим це не причина?
Причина.
Є ще інші. Впритул до банальних лінощів. А також небажання підкорятися якійсь іншій людині (командиру).

Але чомусь лунає тільки --- страх.
Про це і була мова.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:59

  detroytred написав:............
Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.

Предположим свершилось.
И что?
Зрадныкив к стенке по закону революции, а остальные, вдохновлённые идеей, сметут "рашистскую гадину"?

P.s. Хотя стоит заметить, что буржуазные революции обычно приводили к всплеску патриотизма. Но буржуазная революция нам не нужна - у нас и так, вроде, капитализм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:00

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Ні в Україні нічого принципово не зміниться (буде і далі боротися з ворогом) від таких! Орешників тощо; ні рфія не припинить агресію від українського такого! "дальнобою".

Питання лише в тому до чого оцей перехід відбувся?
В якості чого?
Шпектакля чи дійсно розкручування спіралі конфлікту між глобальними Заходом і Півднем.

"Нормальная банальная торговля"

ще би Охріменка запостили
flyman
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