detroytred написав:............ Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.
Предположим свершилось. И что? Зрадныкив к стенке по закону революции, а остальные, вдохновлённые идеей, сметут "рашистскую гадину"?
P.s. Хотя стоит заметить, что буржуазные революции обычно приводили к всплеску патриотизма. Но буржуазная революция нам не нужна - у нас и так, вроде, капитализм.
andrijk777 написав:------------------------ Wirująświatła У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены. ------------------------ Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони. Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.
Фінляндія програла ту війну.
да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
Благодаря тому, что по разным причинам Союз тогда этим удовлетворился.
Зачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США. Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа. И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал? 3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.
detroytred написав:............ Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.
Предположим свершилось. И что? Зрадныкив к стенке по закону революции, а остальные, вдохновлённые идеей, сметут "рашистскую гадину"?
P.s. Хотя стоит заметить, что буржуазные революции обычно приводили к всплеску патриотизма. Но буржуазная революция нам не нужна - у нас и так, вроде, капитализм.
Я наче не на китайській робив твердження))
Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція". Соотношение сил не изменится.
Зачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США. Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа. И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал? 3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.