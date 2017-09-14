Игорь Алексеевич написав:

Третья мировая война началась в 2024 году – ЗалужныйЗачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США.Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа.И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал?3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.