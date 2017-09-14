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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1102611027110281102911030>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:02

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.

Предположим свершилось.
И что?
Зрадныкив к стенке по закону революции, а остальные, вдохновлённые идеей, сметут "рашистскую гадину"?

P.s. Хотя стоит заметить, что буржуазные революции обычно приводили к всплеску патриотизма. Но буржуазная революция нам не нужна - у нас и так, вроде, капитализм.

Я наче не на китайській робив твердження))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:03

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Україна має лише 50 американських ракет ATACMS - ЗМІ

12 з яких потрачено на:

18 убито, 33 поранено: подробиці удару по командному пункту в Курській області

12 ракет по 2 ляма за штуку на 18+33 москалів - суперуспішна операція чи...?

Переможно, потужно.

Грамотей.
Дальняя артиллерия не используется для уничтожения живой силы противника и её эффективность оценивается не по этому параметру.

щось давно не було про кримміст, вже є вундервафлі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:04

  flyman написав:

ще би Охріменка запостили

Ще одна з альтернативних думок щодо ескалації з ударом МБР.
Істерія, вже була вкинута.
Заспокійливого поки не було.
Б-баланс. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:07

  flyman написав:щось давно не було про кримміст, вже є вундервафлі

Кримміст буде у відповідь на щось ще для контрольованої ескалації.
Важіль впливу залишається на майбутнє. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:12

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Финляндия победила?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:16

  yama написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:------------------------
Wirująświatła
У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.
------------------------
Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Фінляндія програла ту війну.

да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми

Благодаря тому, что по разным причинам Союз тогда этим удовлетворился.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:23

  ЛАД написав:
  yama написав:
  Banderlog написав:Фінляндія програла ту війну.

да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми

Благодаря тому, что по разным причинам Союз тогда этим удовлетворился.

Тобто віднять у сусіда одну кімнату і цим задовольнитись. Цікава думка, дивлюсь с того часу у москалів нічого не змінилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:24

  Игорь Алексеевич написав:Третья мировая война началась в 2024 году – Залужный

https://forbes.ua/ru/news/tretya-svitov ... 2024-24979

Зачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США.
Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа.
И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал?
3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.

1 и 2 МВ были и без ядерки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:27

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
Оптимальний же варіант --- можновладці (чомусь?!)) стають рузвельтами, прометеями тощо. І змінюють систему і принципи в країні зверху. Не буржуазна, а патріотична владна революція. Гідності у владі.

Предположим свершилось.
И что?
Зрадныкив к стенке по закону революции, а остальные, вдохновлённые идеей, сметут "рашистскую гадину"?

P.s. Хотя стоит заметить, что буржуазные революции обычно приводили к всплеску патриотизма. Но буржуазная революция нам не нужна - у нас и так, вроде, капитализм.

Я наче не на китайській робив твердження))

Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція".
Соотношение сил не изменится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:30

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:Третья мировая война началась в 2024 году – Залужный

https://forbes.ua/ru/news/tretya-svitov ... 2024-24979

Зачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США.
Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа.
И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал?
3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.

1 и 2 МВ были и без ядерки.

а як же японамать?
flyman
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  #<1 ... 1102611027110281102911030>
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