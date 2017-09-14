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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11027110281102911030>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:34

  yama написав:
  Banderlog написав:Фінляндія програла ту війну.

да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
фінляндія стала сателітом німеччини. "Балансу", як пише Детройтред,) було досягнуто не на лінії фронту, а за столом переговорів між ссср і німеччиною.
Умови були проігришними.
В 2й світовій фінляндія воювала на стороні німеччини і спочатку відвоювала втрачені території , но в 44 по умовам договору втратила нові території, і обявила війну німеччині, після війни виплачувала репарації ссср.
З римунією відбулись схожі процеси за виключенням того що римуни на відміну від фінів приняли ультиматум москви.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:34

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:Третья мировая война началась в 2024 году – Залужный

https://forbes.ua/ru/news/tretya-svitov ... 2024-24979

Зачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США.
Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа.
И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал?
3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.

1 и 2 МВ были и без ядерки.

а як же японамать?

Это уже самый конец войны, когда всё уже было ясно и речь шла только о больших или меньших жертвах американцев.
Это, скорее, была уже заявка на послевоенное устройство мира и подготовка к 3 МВ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:46

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.

Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони.
Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.

Фінляндія програла ту війну.

Германия тоже проиграла.
Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев
То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:03

что сделал Запад с Чехословакией? отдал её гитлеру лишь бы не было войны.

І шо, помогло? Отож.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:05

  ЛАД написав:Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція".
Соотношение сил не изменится.

Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави, коли можновладці почнуть не по мінімуму, а по максимуму виконувати свої функції. Кількісно, а потім і якісно зміниться.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:07

  Banderlog написав:
  yama написав:
  Banderlog написав:Фінляндія програла ту війну.

да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
фінляндія стала сателітом німеччини. "Балансу", як пише Детройтред,) було досягнуто не на лінії фронту, а за столом переговорів між ссср і німеччиною.
Это несколько сомнительное утверждение.

Умови були проігришними.
В 2й світовій фінляндія воювала на стороні німеччини і спочатку відвоювала втрачені території , но в 44 по умовам договору втратила нові території, і обявила війну німеччині, після війни виплачувала репарації ссср.
З римунією відбулись схожі процеси за виключенням того що римуни на відміну від фінів приняли ультиматум москви.
Даже в Зимней войне 1939-1940 по Московскому договору, подписывая который "измученный президент произнес известные слова: «Пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор!», Финляндия потеряла 9% территории.
Финские уступки и территориальные потери превысили советские довоенные требования.
Цитаты отсюда: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War
Как бы у нас не получилось так же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:19

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція".
Соотношение сил не изменится.

Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави, коли можновладці почнуть не по мінімуму, а по максимуму виконувати свої функції. Кількісно, а потім і якісно зміниться.

Вы всерьёз полагаете, что люди, которые сегодня объясняют своё нежелание идти на фронт коррупцией и "сортами", после этого побегут в армию? :)
"Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави" - это серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
У вас последнее время, по-моему, прорезается некий "романтизм". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:19

  ЛАД написав:«Пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор!», Финляндия потеряла 9% территории.
Финские уступки и территориальные потери превысили советские довоенные требования.
Цитаты отсюда: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War
Как бы у нас не получилось так же.

в ПАПа не відсохла, але ж появився тут ваш любімчик, як чорт з табакерки і "всьо завєртє..."
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:31

  flyman написав:
  ЛАД написав:«Пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор!», Финляндия потеряла 9% территории.
Финские уступки и территориальные потери превысили советские довоенные требования.
Цитаты отсюда: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War
Как бы у нас не получилось так же.

в ПАПа не відсохла, але ж появився тут ваш любімчик, як чорт з табакерки і "всьо завєртє..."
Не відсохла.
Но он подписал не мир, а временное перемирие. Ни один вопрос не был окончательно решён. Всё отложили "на потом", а "потом" ничего не делали для решения, только оттягивали.
Зеленский не мой любимчик, уже не раз писал. С его появлением ничего нового не "завєртє...", он продолжил то же самое. Просто считаю, что если бы остался ПАП, было бы не лучше, а, возможно, даже хуже.
И тоже уже писал, считаю главной виной Зе, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Лучше было войти в историю "предателем", отдавшим 7% территории, но предотвратившем войну (если бы получилось), чем так, как сейчас. Лучше для Украины; для него лично, возможно, хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:36

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція".
Соотношение сил не изменится.

Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави, коли можновладці почнуть не по мінімуму, а по максимуму виконувати свої функції. Кількісно, а потім і якісно зміниться.

Вы всерьёз полагаете, что люди, которые сегодня объясняют своё нежелание идти на фронт коррупцией и "сортами", после этого побегут в армию? :)
"Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави" - это серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
У вас последнее время, по-моему, прорезается некий "романтизм". :)

В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.
Може й зросте підтримка Заходу.

Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.
detroytred
 
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