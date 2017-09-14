да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
фінляндія стала сателітом німеччини. "Балансу", як пише Детройтред,) було досягнуто не на лінії фронту, а за столом переговорів між ссср і німеччиною. Умови були проігришними. В 2й світовій фінляндія воювала на стороні німеччини і спочатку відвоювала втрачені території , но в 44 по умовам договору втратила нові території, і обявила війну німеччині, після війни виплачувала репарації ссср. З римунією відбулись схожі процеси за виключенням того що римуни на відміну від фінів приняли ультиматум москви.
Зачем он нагнетает обстановку? Какая 3 мировая? У нас что прямой конфликт раши и США. Те же корейцы на войне, где пленные?. Да и они находятся в Курске, а это тер. раши. Помогает оружием и технологиями раше Иран и Китай, так нам тоже помогают США и Европа. И что Залужного в голову бахнуло, что он этот бред написал? 3-я мировая - это применения ядерки одной из строн, а пока идёт война между двумя странами.
1 и 2 МВ были и без ядерки.
а як же японамать?
Это уже самый конец войны, когда всё уже было ясно и речь шла только о больших или меньших жертвах американцев. Это, скорее, была уже заявка на послевоенное устройство мира и подготовка к 3 МВ.
Wirująświatła написав: У Польши есть шанс что ей помогут, а страны с микроскопическим населением типа Словакии/Прибалтики -обречены.
Населення Фінляндії 1938 року - 3,6 мільйони. Населення СРСР 1938 року - 170 мільйонів.
Фінляндія програла ту війну.
Германия тоже проиграла. Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло
да потеряла некоторьіе територии , но условия мирного соглашения не бьіли сказть что б очень проиграшньіми
фінляндія стала сателітом німеччини. "Балансу", як пише Детройтред,) було досягнуто не на лінії фронту, а за столом переговорів між ссср і німеччиною.
Это несколько сомнительное утверждение.
Умови були проігришними. В 2й світовій фінляндія воювала на стороні німеччини і спочатку відвоювала втрачені території , но в 44 по умовам договору втратила нові території, і обявила війну німеччині, після війни виплачувала репарації ссср. З римунією відбулись схожі процеси за виключенням того що римуни на відміну від фінів приняли ультиматум москви.
Даже в Зимней войне 1939-1940 по Московскому договору, подписывая который "измученный президент произнес известные слова: «Пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор!», Финляндия потеряла 9% территории.
Финские уступки и территориальные потери превысили советские довоенные требования.
ЛАД написав:Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція". Соотношение сил не изменится.
Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави, коли можновладці почнуть не по мінімуму, а по максимуму виконувати свої функції. Кількісно, а потім і якісно зміниться.
Вы всерьёз полагаете, что люди, которые сегодня объясняют своё нежелание идти на фронт коррупцией и "сортами", после этого побегут в армию? "Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави" - это серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада? У вас последнее время, по-моему, прорезается некий "романтизм".
в ПАПа не відсохла, але ж появився тут ваш любімчик, як чорт з табакерки і "всьо завєртє..."
Не відсохла. Но он подписал не мир, а временное перемирие. Ни один вопрос не был окончательно решён. Всё отложили "на потом", а "потом" ничего не делали для решения, только оттягивали. Зеленский не мой любимчик, уже не раз писал. С его появлением ничего нового не "завєртє...", он продолжил то же самое. Просто считаю, что если бы остался ПАП, было бы не лучше, а, возможно, даже хуже. И тоже уже писал, считаю главной виной Зе, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Лучше было войти в историю "предателем", отдавшим 7% территории, но предотвратившем войну (если бы получилось), чем так, как сейчас. Лучше для Украины; для него лично, возможно, хуже.
ЛАД написав:Не на китайском, но всё равно не понятно, что принципиально изменит "патріотична владна революція". Соотношение сил не изменится.
Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави, коли можновладці почнуть не по мінімуму, а по максимуму виконувати свої функції. Кількісно, а потім і якісно зміниться.
Вы всерьёз полагаете, что люди, которые сегодня объясняют своё нежелание идти на фронт коррупцией и "сортами", после этого побегут в армию? "Збільшиться загальний вихлоп роботи суспільства, держави" - это серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада? У вас последнее время, по-моему, прорезается некий "романтизм".
В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли. Може й зросте підтримка Заходу.
Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.