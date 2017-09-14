Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:31

flyman написав: ЛАД написав: «Пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор!», Финляндия потеряла 9% территории. Финские уступки и территориальные потери превысили советские довоенные требования. Цитаты отсюда: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War

Как бы у нас не получилось так же. «Пусть отсохнет рука, подписавшая этот чудовищный договор!», Финляндия потеряла 9% территории.Цитаты отсюда:Как бы у нас не получилось так же.

в ПАПа не відсохла, але ж появився тут ваш любімчик, як чорт з табакерки і "всьо завєртє..." в ПАПа не відсохла, але ж появився тут ваш любімчик, як чорт з табакерки і "всьо завєртє..."

Не відсохла.Но он подписал не мир, а временное перемирие. Ни один вопрос не был окончательно решён. Всё отложили "на потом", а "потом" ничего не делали для решения, только оттягивали.Зеленский не мой любимчик, уже не раз писал. С его появлением ничего нового не "завєртє...", он продолжил то же самое. Просто считаю, что если бы остался ПАП, было бы не лучше, а, возможно, даже хуже.И тоже уже писал, считаю главной виной Зе, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Лучше было войти в историю "предателем", отдавшим 7% территории, но предотвратившем войну (если бы получилось), чем так, как сейчас. Лучше для Украины; для него лично, возможно, хуже.