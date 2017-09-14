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Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:45
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:49
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:00
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:10
О ракетных программах я уже не раз писал. Остальное было и при ПАПе и тоже писал. Всё это никак не решало проблему, а только замазывало и откладывало её. Создавало видимость улучшения.
Повторяться специально для вас не буду.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:33
Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США."
Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +...
И понятно, что отставал в бытовой технике.
Но судить только по внешнему виду не стоит.
Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается.
И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:36
Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
Хотя согласен, что было бы несколько лучше.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:50
поэтому все гонялись за импортом, потому что советские копии как картонные домики - только внешне напоминали западную технику, а собирались кривыми руками из гавна и палок. Работали так же. Мне на д.р. подарили кассетник и через месяц он уже был в ремонте, где я на годы стал постоянным клиентом пока не привёз из Польши филипс и про рембытехнику забыл. Исключение прибалтийские марки, там как то старались быть похожими на Европу. Но в наших широтах я в продаже их не видел.
наверное 1е место по ломучести.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
Показательным был день, когда родители нервничая бегали за детьми, учителя в убежище пытались организовать огромную толпу детей, а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:01
может она шахеды сбивает, а вы про нее так неуважительно. Я бы всем чиновникам поручил носить пиксель и шахеды сбивать. Шоб народ не думал что они бездельники.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 16:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:03
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