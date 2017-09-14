Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:33

_Mykola_ написав: Бетон написав: Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев

То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцевТо ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло

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"Власні" розробки ссср простої побутової техніки ++

Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США."Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +...И понятно, что отставал в бытовой технике.Но судить только по внешнему виду не стоит.Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается.И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.