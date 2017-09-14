ЛАД написав:И тоже уже писал, считаю главной виной Зе, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны.
Як нє сдєлал, а завалені ракетні програми, два дні в тиждень працюючі військові виробництва, а відведення-розведдення, розмінування, шатли... ? Всьо ж для міра.
О ракетных программах я уже не раз писал. Остальное было и при ПАПе и тоже писал. Всё это никак не решало проблему, а только замазывало и откладывало её. Создавало видимость улучшения. Повторяться специально для вас не буду.
Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США." Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +... И понятно, что отставал в бытовой технике. Но судить только по внешнему виду не стоит. Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается. И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
detroytred написав:............ В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли. Може й зросте підтримка Заходу.
Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.
Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада? Хотя согласен, что было бы несколько лучше.
поэтому все гонялись за импортом, потому что советские копии как картонные домики - только внешне напоминали западную технику, а собирались кривыми руками из гавна и палок. Работали так же. Мне на д.р. подарили кассетник и через месяц он уже был в ремонте, где я на годы стал постоянным клиентом пока не привёз из Польши филипс и про рембытехнику забыл. Исключение прибалтийские марки, там как то старались быть похожими на Европу. Но в наших широтах я в продаже их не видел.
Електроніка ВМ-12 максимально точно повторює Panasonic NV-2000.
наверное 1е место по ломучести.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
Показательным был день, когда родители нервничая бегали за детьми, учителя в убежище пытались организовать огромную толпу детей, а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.