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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11028110291103011031>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:45

  Бетон написав:Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев
То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло

++
"Власні" розробки ссср простої побутової техніки :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:49

  Бетон написав:Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев
То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло

3й рейх теж подох.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:00

  ЛАД написав:И тоже уже писал, считаю главной виной Зе, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны.

Як нє сдєлал, а завалені ракетні програми, два дні в тиждень працюючі військові виробництва, а відведення-розведдення, розмінування, шатли... ? Всьо ж для міра.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:10

  Schmit написав:
  ЛАД написав:И тоже уже писал, считаю главной виной Зе, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны.

Як нє сдєлал, а завалені ракетні програми, два дні в тиждень працюючі військові виробництва, а відведення-розведдення, розмінування, шатли... ? Всьо ж для міра.
О ракетных программах я уже не раз писал. Остальное было и при ПАПе и тоже писал. Всё это никак не решало проблему, а только замазывало и откладывало её. Создавало видимость улучшения.
Повторяться специально для вас не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:33

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:Германия сейчас нищая, а ссср- богатейшая. Как гляну на ауди или на мерседес, так и жалко становится бедных нищих немцев
То ли дело ссср. И ничего страшного, что оно сгинуло подохло

++
"Власні" розробки ссср простої побутової техніки :mrgreen:

Что там верно: "Основна частина коштів вкладалась у військові перегони проти США."
Совершенно естественно, что один СССР не мог соревноваться с США + Германия + Ангдия + Франция + Япония +...
И понятно, что отставал в бытовой технике.
Но судить только по внешнему виду не стоит.
Немного удивляют фразы типа: "компонентна база була максимально схожою". В КВН-49 стояли всё же советские лампы, а не американские. А принципиально схема телевизора, естественно, не отличается.
И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:36

  detroytred написав:............
В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.
Може й зросте підтримка Заходу.

Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.

Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
Хотя согласен, что было бы несколько лучше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:50

поэтому все гонялись за импортом, потому что советские копии как картонные домики - только внешне напоминали западную технику, а собирались кривыми руками из гавна и палок. Работали так же. Мне на д.р. подарили кассетник и через месяц он уже был в ремонте, где я на годы стал постоянным клиентом пока не привёз из Польши филипс и про рембытехнику забыл. Исключение прибалтийские марки, там как то старались быть похожими на Европу. Но в наших широтах я в продаже их не видел.
Електроніка ВМ-12 максимально точно повторює Panasonic NV-2000.
наверное 1е место по ломучести.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?

Показательным был день, когда родители нервничая бегали за детьми, учителя в убежище пытались организовать огромную толпу детей, а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:01

  Бетон написав:а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.
может она шахеды сбивает, а вы про нее так неуважительно. Я бы всем чиновникам поручил носить пиксель и шахеды сбивать. Шоб народ не думал что они бездельники.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 22 лис, 2024 16:03, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:03

  ЛАД написав:Но он подписал не мир, а временное перемирие. Ни один вопрос не был окончательно решён. Всё отложили "на потом", а "потом" ничего не делали для решения, только оттягивали.

а хто жє єто нє дєлал? ваш (не)любімчик і його моно, чи хто?
flyman
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