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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:04
Бетон написав:
Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
а зарплату продовжують платити? Якщо платять то нормальна тєма я б сам так на удальонці попрацював)))
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:09
Бетон написав:
Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
Показательным был день, когда родители нервничая бегали за детьми, учителя в убежище пытались организовать огромную толпу детей, а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.
як написала одна знайома: масіки ходять в садочок, а ті сцикуни бояться
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flyman
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:32
flyman тебя там снегом не завалило?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:35
Wirująświatła написав:flyman
тебя там снегом не завалило?
там снігу на палець, навіть менше чим сала на добре вгодованій свині
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flyman
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