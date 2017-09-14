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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:04
Бетон написав:
Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
а зарплату продовжують платити? Якщо платять то нормальна тєма я б сам так на удальонці попрацював)))
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:09
Бетон написав:
Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
Показательным был день, когда родители нервничая бегали за детьми, учителя в убежище пытались организовать огромную толпу детей, а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.
як написала одна знайома: масіки ходять в садочок, а ті сцикуни бояться
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flyman
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:32
flyman тебя там снегом не завалило?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:35
Wirująświatła написав:flyman
тебя там снегом не завалило?
там снігу на палець, навіть менше чим сала на добре вгодованій свині
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:49
ЛАД написав:
И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
не надоело? херню молоть
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:03
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:07
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:48
ЛАД написав: detroytred написав:
............
В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.
Може й зросте підтримка Заходу.
Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.
Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
Хотя согласен, что было бы несколько лучше.
Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.
Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято.
Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю.
Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!
А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів..
Неохоче, повільно, зачасту формально.
Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних.
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:59
*Растяжка для Пу простая шо двери...
Ты либо признаешь, что за 3 года НИГУЯ не достиг и жри что смог откусить и сиди где ты там есть...
Либо давай ядерку... удар по НАТО... посмотрим чьи яйца подгорят...
А мы пока и оружие и ПРО и ПВО и бабло... и разрешения и удары...
Иран давно тему прохавал и не рыпается... ибо ВНУТРИ все печально...* (с)
________________________
Тільки нюанс: треба щоб і Україна витримала.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:06
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Wirująświatła
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