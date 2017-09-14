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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11029110301103111032>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:04

  Бетон написав:Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?
а зарплату продовжують платити? Якщо платять то нормальна тєма я б сам так на удальонці попрацював)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:09

  Бетон написав:Почему верховную раду, посольства и гос органы распускают заранее, а дети в школах учатся как ни в чём не бывало?

Показательным был день, когда родители нервничая бегали за детьми, учителя в убежище пытались организовать огромную толпу детей, а директор с безучасным лицом, прыгнула в свой новый лексус и укатила по-английски, бросив и коллектив и детей.

як написала одна знайома: масіки ходять в садочок, а ті сцикуни бояться
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:32

flyman тебя там снегом не завалило?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:35

  Wirująświatła написав:flyman тебя там снегом не завалило?

там снігу на палець, навіть менше чим сала на добре вгодованій свині
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.


не надоело? херню молоть
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:03

:roll:

Розцінюємо перемогу Трампа, як додатковий шанс прискорити мирний процес — міністр МЗС Андрій Сибіга
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

можем прогодувати 400М бангладешців, єслічьо
https://www.quora.com/Its-been-said-Ukraine-can-sustain-naturally-a-population-of-400-million-people-Why-has-Ukraine-failed-to-reach-this-population-size
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:48

  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.
Може й зросте підтримка Заходу.

Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.

Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
Хотя согласен, что было бы несколько лучше.

Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.

Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято.
Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю.
Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!

А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів..
Неохоче, повільно, зачасту формально.
Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:59

Корінець

*Растяжка для Пу простая шо двери...
Ты либо признаешь, что за 3 года НИГУЯ не достиг и жри что смог откусить и сиди где ты там есть...
Либо давай ядерку... удар по НАТО... посмотрим чьи яйца подгорят...

А мы пока и оружие и ПРО и ПВО и бабло... и разрешения и удары...
Иран давно тему прохавал и не рыпается... ибо ВНУТРИ все печально...* (с)
________________________
Тільки нюанс: треба щоб і Україна витримала.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:06

  flyman написав:можем прогодувати 400М бангладешців, єслічьо
https://www.quora.com/Its-been-said-Ukraine-can-sustain-naturally-a-population-of-400-million-people-Why-has-Ukraine-failed-to-reach-this-population-size

может лучше роботами?
Wirująświatła
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