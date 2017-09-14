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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:07
ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
Та прям неможливо. В мене батьки інженери зокрема цим займалися за совка, саме це і розповідали, як копіювали техніку, комплектуючі, і готували документацію
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:09
Wirująświatła написав:
может лучше роботами?
Годувати роботами то мабуть неефективно
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:20
Вчора вдень ... десь неподалік від місцевого шпиталю ...
Один військовий, трішки не тверезий, почав чіплятись до перехожих, що вони всі ухилянти, а хлопці на передку кров проливають
Три інші військові пили каву біля вуличної кав"ярні.
Вони одразу окликнули того
А потім, на словах, пояснили йому, що він не правий
Висновків робити не буду, моралі теж не буде ...
Просто замальовки з натури
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