Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:39

detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав: ............

В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.

Може й зросте підтримка Заходу.



Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп. ............В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.Може й зросте підтримка Заходу.Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.

Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?

Хотя согласен, что было бы несколько лучше. Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?Хотя согласен, что было бы несколько лучше.

Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.



Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято.

Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю.

Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!



А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів..

Неохоче, повільно, зачасту формально.

Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних. Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято.Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю.Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів..Неохоче, повільно, зачасту формально.Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних.

Уже писал, у вас в последнее время какой-то романтизм."а-ля Південну Корею" образца какого года?Времён Ли Сын Мана?"Режим Ли Сын Мана быстро обрёл черты правой авторитарной диктатуры, в 1948-1949 году многие его политические противники были или убиты, или вынуждены бежать на Север[2]."Времён генерала Пак Чон Хи с 1961 по 1979, который пришёл к власти в результате военного переворота?Да, в это время "В экономической сфере наметился серьёзный прогресс, принятые экономические меры позволили существенно увеличить ВВП страны."Но с 1971 года в стране действовало чрезвычайное положение и "отношения с США стали более близкими, в основном благодаря легализации размещения американских вооружённых сил на территории страны. Южная Корея оказывала поддержку США во время Вьетнамской войны; через боевые действия прошло в общей сложности около 300 000 южнокорейских солдат."В итоге: "26 октября 1979 года Пак Чонхи был застрелен директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю. После ареста Ким Джэ Гю заявил, что Пак Чонхи являлся препятствием для демократии, и его убийство продиктовано патриотическими мотивами. До настоящего времени нет единого мнения, было ли убийство Пак Чонхи актом личной мести или попыткой переворота со стороны спецслужб".Времён Чон Ду Хвана (опять после военного переворота)?"Этот период считается авторитарным, однако менее жёстким, чем предыдущие режимы. Конституция страны 1980 года провозглашала больше свобод, чем её предшествующая версия от 1972 года". " В результате в июне 1987 года по всей стране прокатилась массовая волна акций протеста. В том же месяце Президент США Рональд Рейган послал письмо Чон Ду Хвану, призывая начать демократические реформы в стране."И, наконец, "В 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, положившие начало периода Шестой республики Южной Кореи." Демократия.