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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1103011031110321103311034>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.

Та прям неможливо. В мене батьки інженери зокрема цим займалися за совка, саме це і розповідали, як копіювали техніку, комплектуючі, і готували документацію
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  flyman написав:можем прогодувати 400М бангладешців, єслічьо
https://www.quora.com/Its-been-said-Ukraine-can-sustain-naturally-a-population-of-400-million-people-Why-has-Ukraine-failed-to-reach-this-population-size

может лучше роботами?
Годувати роботами то мабуть неефективно
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора вдень ... десь неподалік від місцевого шпиталю ...

Один військовий, трішки не тверезий, почав чіплятись до перехожих, що вони всі ухилянти, а хлопці на передку кров проливають

Три інші військові пили каву біля вуличної кав"ярні.
Вони одразу окликнули того
А потім, на словах, пояснили йому, що він не правий

Висновків робити не буду, моралі теж не буде ...

Просто замальовки з натури
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:39

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:............
В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли.
Може й зросте підтримка Заходу.

Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.

Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
Хотя согласен, что было бы несколько лучше.

Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.

Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято.
Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю.
Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!

А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів..
Неохоче, повільно, зачасту формально.
Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних.

Уже писал, у вас в последнее время какой-то романтизм.

"а-ля Південну Корею" образца какого года?
Времён Ли Сын Мана?
"Режим Ли Сын Мана быстро обрёл черты правой авторитарной диктатуры, в 1948-1949 году многие его политические противники были или убиты, или вынуждены бежать на Север[2]."

Времён генерала Пак Чон Хи с 1961 по 1979, который пришёл к власти в результате военного переворота?
Да, в это время "В экономической сфере наметился серьёзный прогресс, принятые экономические меры позволили существенно увеличить ВВП страны."
Но с 1971 года в стране действовало чрезвычайное положение и "отношения с США стали более близкими, в основном благодаря легализации размещения американских вооружённых сил на территории страны. Южная Корея оказывала поддержку США во время Вьетнамской войны; через боевые действия прошло в общей сложности около 300 000 южнокорейских солдат."
В итоге: "26 октября 1979 года Пак Чонхи был застрелен директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю. После ареста Ким Джэ Гю заявил, что Пак Чонхи являлся препятствием для демократии, и его убийство продиктовано патриотическими мотивами. До настоящего времени нет единого мнения, было ли убийство Пак Чонхи актом личной мести или попыткой переворота со стороны спецслужб".

Времён Чон Ду Хвана (опять после военного переворота)?
"Этот период считается авторитарным, однако менее жёстким, чем предыдущие режимы. Конституция страны 1980 года провозглашала больше свобод, чем её предшествующая версия от 1972 года". " В результате в июне 1987 года по всей стране прокатилась массовая волна акций протеста. В том же месяце Президент США Рональд Рейган послал письмо Чон Ду Хвану, призывая начать демократические реформы в стране."
И, наконец, "В 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, положившие начало периода Шестой республики Южной Кореи." Демократия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:45

  Faceless написав:
ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.

Та прям неможливо. В мене батьки інженери зокрема цим займалися за совка, саме це і розповідали, як копіювали техніку, комплектуючі, і готували документацію

Технику - да. Я об этом и написал.
Комплектующие - уже сложнее, если не закупать на Западе. Но в Союзе этого не делали. Разве что, может быть, в самом конце, и то вряд ли. Надо было подбирать подходящие свои. Но при этом эти комплектующие всё же изготавливались в Союзе.
Технологию, по-любому, надо разрабатывать самим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:46

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада?
Хотя согласен, что было бы несколько лучше.

Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.

Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято.
Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю.
Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!

А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів..
Неохоче, повільно, зачасту формально.
Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних.

Уже писал, у вас в последнее время какой-то романтизм.

"а-ля Південну Корею" образца какого года?
Времён Ли Сын Мана?
"Режим Ли Сын Мана быстро обрёл черты правой авторитарной диктатуры, в 1948-1949 году многие его политические противники были или убиты, или вынуждены бежать на Север[2]."

Времён генерала Пак Чон Хи с 1961 по 1979, который пришёл к власти в результате военного переворота?
Да, в это время "В экономической сфере наметился серьёзный прогресс, принятые экономические меры позволили существенно увеличить ВВП страны."
Но с 1971 года в стране действовало чрезвычайное положение и "отношения с США стали более близкими, в основном благодаря легализации размещения американских вооружённых сил на территории страны. Южная Корея оказывала поддержку США во время Вьетнамской войны; через боевые действия прошло в общей сложности около 300 000 южнокорейских солдат."
В итоге: "26 октября 1979 года Пак Чонхи был застрелен директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю. После ареста Ким Джэ Гю заявил, что Пак Чонхи являлся препятствием для демократии, и его убийство продиктовано патриотическими мотивами. До настоящего времени нет единого мнения, было ли убийство Пак Чонхи актом личной мести или попыткой переворота со стороны спецслужб".

Времён Чон Ду Хвана (опять после военного переворота)?
"Этот период считается авторитарным, однако менее жёстким, чем предыдущие режимы. Конституция страны 1980 года провозглашала больше свобод, чем её предшествующая версия от 1972 года". " В результате в июне 1987 года по всей стране прокатилась массовая волна акций протеста. В том же месяце Президент США Рональд Рейган послал письмо Чон Ду Хвану, призывая начать демократические реформы в стране."
И, наконец, "В 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, положившие начало периода Шестой республики Южной Кореи." Демократия.

Навіщо у відповіді на своє запитання зайві оті строчки, окрім останніх двох?
Про *, наконец, "В 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, положившие начало периода Шестой республики Южной Кореи." Демократия.*

Якщо нема такого романтизму, то навіщо Україна мізки парить собі і всім? Приєдналася до рфії і справі кінець.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:54

  pesikot написав:Вчора вдень ... десь неподалік від місцевого шпиталю ...

Один військовий, трішки не тверезий, почав чіплятись до перехожих, що вони всі ухилянти, а хлопці на передку кров проливають

Три інші військові пили каву біля вуличної кав"ярні.
Вони одразу окликнули того
А потім, на словах, пояснили йому, що він не правий

Висновків робити не буду, моралі теж не буде ...

Просто замальовки з натури
то напевно ті 3 не з передка)))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:59

Прошу прощения, в посте о Корее забыл указать ссылки: http://surl.li/ilgrar, http://surl.li/lwnglo, http://surl.li/xrixlu, http://surl.li/wjffvo.
Всё это из русской Вики, т.к. в укр. Вики "Історія Південної Кореї (ще не написана)".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 19:01

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.

Та прям неможливо. В мене батьки інженери зокрема цим займалися за совка, саме це і розповідали, як копіювали техніку, комплектуючі, і готували документацію

Технику - да. Я об этом и написал.
Комплектующие - уже сложнее, если не закупать на Западе. Но в Союзе этого не делали. Разве что, может быть, в самом конце, и то вряд ли. Надо было подбирать подходящие свои. Но при этом эти комплектующие всё же изготавливались в Союзе.
Технологию, по-любому, надо разрабатывать самим.
І комплектуючі. Зокрема мікросхеми - тупо шар за шаром знімали і копіювали, власне тільки так і зʼявлалися "вітчизняні" мікросхеми
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 19:04

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Уже писал, у вас в последнее время какой-то романтизм.
"а-ля Південну Корею" образца какого года?.

Якщо нема такого романтизму, то навіщо Україна мізки парить собі і всім? Приєдналася до рфії і справі кінець.

Щаааз. Романтікі з бальшой дарогі.

ПС. Як там справи у Ізраїля? Особливо після того, як точково знищили лідера терористів та його поплічників у Іраку, а згодом науковий центр із розробки ЯЗ. Це я так, до слова. :twisted:
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