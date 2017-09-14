detroytred написав:.......... Навіщо у відповіді на своє запитання зайві оті строчки, окрім останніх двох? Про *, наконец, "В 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, положившие начало периода Шестой республики Южной Кореи." Демократия.*
Якщо нема такого романтизму, то навіщо Україна мізки парить собі і всім? Приєдналася до рфії і справі кінець.
Затем, что они не "зайві". Экономический подъём и хорошие отношения со Штатами начались не во время демократической Шестой республики, а во времена правления военных и достаточно жёсткого авторитаризма. Какая связь между отсутствием романтизма и присоединением "до рфії" совершенно не понятно.
ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
не надоело? херню молоть
За последние годы вы, действительно, сильно изменились. Опускаетесь уже на уровень подворотни.
detroytred написав:.......... Навіщо у відповіді на своє запитання зайві оті строчки, окрім останніх двох? Про *, наконец, "В 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, положившие начало периода Шестой республики Южной Кореи." Демократия.*
Якщо нема такого романтизму, то навіщо Україна мізки парить собі і всім? Приєдналася до рфії і справі кінець.
Затем, что они не "зайві". Экономический подъём и хорошие отношения со Штатами начались не во время демократической Шестой республики, а во времена правления военных и достаточно жёсткого авторитаризма. Какая связь между отсутствием романтизма и присоединением "до рфії" совершенно не понятно.
В Україні вони можуть початись і без "правления военных и достаточно жёсткого авторитаризма".
Зв'язок простий -- якщо вважати оптимістичні сценарії (в даному випадку зміну парадігми серед українських можновладців) романтизмом, то на базі чого Україна від рфії відбрикається? Класичні підстави вказують, що рфія отримувала гору. Точніше рфія отримувала гору на базі класичних підстав. Головна з яких - розмір.
Цьому українці протиставляли, протиставляють романтику. Романтика — світовідчуття, в якому провідну роль грають ліричні й драматичні емоції, мрії, ідеали й душевний підйом.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 22 лис, 2024 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Больше половины россиян впервые с начала войны выступили за переговоры с Украиной
Доля россиян, выступающих за немедленное начало переговоров с Украиной, впервые с начала войны превысила половину населения, показал ноябрьский опрос Russia Field.
По данным социологов, за переход к переговорному процессу высказались 53% респондентов, а доля тех, кто хотел бы продолжения боевых действий, опустилась до 36%. «Доля сторонников продолжения военной операции достигла наименьшего, а доля сторонников переговоров — наибольшего уровня за весь период наблюдений», — пишет Russia Field. Для сравнения: в феврале переговоров хотели 49%, а войны — 40%. А до лета 2023 года «партия войны» в обществе превышала по численности «партию мира».
Рекордную долю сторонников боевых действий социологи фиксировали в самом начале вторжения: 54% в апреле и мае 2022 года. И с тех пор этот показатель снижался.
В Украине также резко выросло число сторонников начала мирных переговоров с Россией. В октябре за скорейшее окончание войны путем переговоров выступили 52% украинцев, показал опрос социологической компании Gallup. Такого количества сторонников переговоров в Украине не было с начала войны. Для сравнения: в 2023 году за дипломатическое урегулирование конфликта высказывались 38% украинцев.
Одновременно с этим доля тех, кто считает, что Украина должна воевать с Россией до победного конца, снизилась до 38%. Еще в начале войны доля сторонников силового решения конфликта составляла 73%, а в конце 2023-го — 63%, следует из данных Gallup. Наибольшее снижение поддержки войны до победного конца наблюдается в Киеве, где за продолжение боевых действий выступают 47% (-39 п. п. к первому году войны), и в западной части Украины, где такой позиции придерживаются 43% (-40 п.п.). На востоке страны число тех, кто хочет, чтобы война быстрее закончилась, в два раза больше, чем тех, кто настаивает на ее продолжении, — 63% против 27% соответственно.
detroytred написав:............ В змінених умовах (в тому числі і в ззмінену армію) може і побіжать; може їх легше буде примусити; може знайдуться ресурси та стимули, щоб побігли. Може й зросте підтримка Заходу.
Але ключове: в змінених (кращих) умовах оті, хто вже на фронтах (воєнному та тиловому) дадуть більший вихлоп.
Повторю - этот "більший вихлоп" серьёзно изменит соотношение сил? Сильно увеличит поддержку Запада? Хотя согласен, что было бы несколько лучше.
Може навіть кардинально змінити і розклад сил і підтримку Заходу.
Уявіть: українська влада сама вирішує зробити тут а-ля Південну Корею. Сама і завзято. Заходу залишається лише допомогти фінансами та зброєю. Хто ж на Заході від цього відмовиться і впустить таку можливість?!
А поки можновладці в нас все роблять під тиском партнерів.. Неохоче, повільно, зачасту формально. Звісно, що і відповідну реакцію отримують від партнерів і від пересічних.
Le Monde: Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия располагает только двумя экземплярами ракеты, которую использовали при атаке на Днепр.
Редактор BBC по России Стив Розенберг: «После нескольких дней эскалации, что Путин будет делать дальше?»
▪️«Что Владимир Путин будет делать дальше?» Этот вопрос мне часто задавали на этой неделе. И это понятно. Ведь это была неделя, когда глава Кремля снизил порог применения российского ядерного оружия.
▪️Это была неделя, когда США и Великобритания пересекли (еще одну) путинскую красную линию, позволив Украине обстрелять Россию поставленными Западом ракетами большей дальности.
▪️Это также была неделя, когда президент Путин, по сути, пригрозил Великобритании, Америке и любой другой стране, поставляющей Украине такое оружие и с такой целью.
▪️«Мы считаем себя вправе применить наше оружие против военных объектов тех стран, которые допускают применение своего оружия против наших объектов», — заявил российский лидер в обращении к нации в четверг вечером.
▪️Итак, как вы видите: «Что Владимир Путин будет делать дальше?» — самый актуальный вопрос. И поскольку я являюсь редактором BBC по России, вы можете ожидать, что у меня есть ответ.
▪️Буду с вами откровенен. Я не знаю. Возможно, даже Путин не знает ответа, что делает ситуацию еще более серьезной.
▪️Вместо ответов — некоторые соображения.
▪️На этой неделе Кремль обвинил «коллективный Запад» в эскалации конфликта на Украине. Но почти три года противостояния на Украине показали, что именно Владимир Путин использует эскалацию как средство достижения своих целей — в данном случае контроля над Украиной или, по крайней мере, мира на условиях России.
▪️Начало боевых действий на Украине, его решение объявить четыре украинские территории частью России, ввод северокорейских войск в Курскую область, его решение в четверг нацелить на украинский город Днепр новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности, за которым последовали угрозы нанести удар по Западу — все это моменты эскалации в этом конфликте.
▪️Однажды я описал Владимира Путина как автомобиль без задней передачи и тормозов, несущийся по шоссе с педалью газа, вдавленной в пол. Насколько я могу судить, мало что изменилось. Не стоит ожидать, что путинский автомобиль внезапно замедлится или деэскалирует сейчас, перед лицом более дальних ракетных ударов по России.
▪️А вот эскалация — это другое дело. Это вполне возможно. Украина будет готовиться к новым российским атакам, еще более тяжелым обстрелам. Западные правительства будут оценивать уровень угрозы в свете предупреждений Путина.
На Западе опасались всплеска гибридной российской войны еще до телеобращения кремлевского лидера. В прошлом месяце глава MI5 предупредил, что российская военная разведка участвует в кампании по «созданию хаоса на британских и европейских улицах». «Мы видим поджоги, саботаж и многое другое», — добавил он.
▪️Еще в июне Путин предположил, что Москва может вооружить противников Запада, если Украине будет позволено наносить удары западными ракетами дальнего радиуса действия вглубь России.
▪️За вопросом «Что Путин будет делать дальше?» обычно следует вопрос: «Применит ли Путин ядерное оружие в военном конфликте на Украине?». Российский президент сделал несколько недвусмысленных намеков.
▪️Объявив о начале «специальной военной операции», он сделал предупреждение «тем, кто может поддаться искушению вмешаться извне».
▪️«Кто бы ни пытался встать на нашем пути или создать угрозу для нашей страны и нашего народа, — заявил кремлевский лидер, - они должны знать, что Россия ответит немедленно. И последствия будут такими, каких вы еще не видели за всю свою историю».
▪️Западные лидеры, как правило, отвергали то, что они считали бряцанием ядерным оружием. С начала конфликта западные правительства пересекли несколько российских «красных линий»: предоставили Украине танки, современные ракетные системы, а затем истребители F-16.
▪️«Последствия», которыми угрожал Кремль, так и не наступили.
▪️В сентябре Путин объявил о снижении порога применения ядерного оружия — соответствующий указ был опубликован на этой неделе. Ясное предупреждение Европе и Америке — не допускать ракетных ударов большей дальности по российской территории.
▪️Теперь и эта красная черта пересечена. В своем обращении к нации Путин подтвердил сообщения Запада о том, что Украина выпустила по целям на территории России ракеты ATACMS, поставляемые США, и ракеты Storm Shadow британского производства
ЛАД написав:И ещё нравится: "Касетна модель диктофона Електроніка М332C вкрала дизайн і технології у японського Sony TCS-310". Украсть дизайн не проблема. Конструкцию тоже легко можно, но для этого уже надо иметь такие же комплектующие. В Союзе этого не было, комплектация была своя. Технологию украсть можно только именно "украсть". Имея образец продукции, украсть технологию практически невозможно, надо разрабатывать свою.
Та прям неможливо. В мене батьки інженери зокрема цим займалися за совка, саме це і розповідали, як копіювали техніку, комплектуючі, і готували документацію
Технику - да. Я об этом и написал. Комплектующие - уже сложнее, если не закупать на Западе. Но в Союзе этого не делали. Разве что, может быть, в самом конце, и то вряд ли. Надо было подбирать подходящие свои. Но при этом эти комплектующие всё же изготавливались в Союзе. Технологию, по-любому, надо разрабатывать самим.
Сам працював на заводі магнітофонів "Весна" ,двигуни японські,головки магнітні японські,конденсатори японія,індія, пластик з якого лили корпуса басф, текстоліт іморт, з такого виходило ще більш-менш щось стояче,але коли йшли вірменські конденсатори і наші двигуни-то був тихий жаз,ще не забувайте про якісну різницю касет мк і імпортних.