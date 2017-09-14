Редактор BBC по России Стив Розенберг: «После нескольких дней эскалации, что Путин будет делать дальше?»



▪️«Что Владимир Путин будет делать дальше?» Этот вопрос мне часто задавали на этой неделе. И это понятно. Ведь это была неделя, когда глава Кремля снизил порог применения российского ядерного оружия.



▪️Это была неделя, когда США и Великобритания пересекли (еще одну) путинскую красную линию, позволив Украине обстрелять Россию поставленными Западом ракетами большей дальности.



▪️Это также была неделя, когда президент Путин, по сути, пригрозил Великобритании, Америке и любой другой стране, поставляющей Украине такое оружие и с такой целью.



▪️«Мы считаем себя вправе применить наше оружие против военных объектов тех стран, которые допускают применение своего оружия против наших объектов», — заявил российский лидер в обращении к нации в четверг вечером.



▪️Итак, как вы видите: «Что Владимир Путин будет делать дальше?» — самый актуальный вопрос. И поскольку я являюсь редактором BBC по России, вы можете ожидать, что у меня есть ответ.



▪️Буду с вами откровенен. Я не знаю. Возможно, даже Путин не знает ответа, что делает ситуацию еще более серьезной.



▪️Вместо ответов — некоторые соображения.



▪️На этой неделе Кремль обвинил «коллективный Запад» в эскалации конфликта на Украине. Но почти три года противостояния на Украине показали, что именно Владимир Путин использует эскалацию как средство достижения своих целей — в данном случае контроля над Украиной или, по крайней мере, мира на условиях России.



▪️Начало боевых действий на Украине, его решение объявить четыре украинские территории частью России, ввод северокорейских войск в Курскую область, его решение в четверг нацелить на украинский город Днепр новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности, за которым последовали угрозы нанести удар по Западу — все это моменты эскалации в этом конфликте.



▪️Однажды я описал Владимира Путина как автомобиль без задней передачи и тормозов, несущийся по шоссе с педалью газа, вдавленной в пол. Насколько я могу судить, мало что изменилось. Не стоит ожидать, что путинский автомобиль внезапно замедлится или деэскалирует сейчас, перед лицом более дальних ракетных ударов по России.



▪️А вот эскалация — это другое дело. Это вполне возможно. Украина будет готовиться к новым российским атакам, еще более тяжелым обстрелам. Западные правительства будут оценивать уровень угрозы в свете предупреждений Путина.



На Западе опасались всплеска гибридной российской войны еще до телеобращения кремлевского лидера. В прошлом месяце глава MI5 предупредил, что российская военная разведка участвует в кампании по «созданию хаоса на британских и европейских улицах». «Мы видим поджоги, саботаж и многое другое», — добавил он.



▪️Еще в июне Путин предположил, что Москва может вооружить противников Запада, если Украине будет позволено наносить удары западными ракетами дальнего радиуса действия вглубь России.



▪️За вопросом «Что Путин будет делать дальше?» обычно следует вопрос: «Применит ли Путин ядерное оружие в военном конфликте на Украине?». Российский президент сделал несколько недвусмысленных намеков.



▪️Объявив о начале «специальной военной операции», он сделал предупреждение «тем, кто может поддаться искушению вмешаться извне».



▪️«Кто бы ни пытался встать на нашем пути или создать угрозу для нашей страны и нашего народа, — заявил кремлевский лидер, - они должны знать, что Россия ответит немедленно. И последствия будут такими, каких вы еще не видели за всю свою историю».



▪️Западные лидеры, как правило, отвергали то, что они считали бряцанием ядерным оружием. С начала конфликта западные правительства пересекли несколько российских «красных линий»: предоставили Украине танки, современные ракетные системы, а затем истребители F-16.



▪️«Последствия», которыми угрожал Кремль, так и не наступили.



▪️В сентябре Путин объявил о снижении порога применения ядерного оружия — соответствующий указ был опубликован на этой неделе. Ясное предупреждение Европе и Америке — не допускать ракетных ударов большей дальности по российской территории.



▪️Теперь и эта красная черта пересечена. В своем обращении к нации Путин подтвердил сообщения Запада о том, что Украина выпустила по целям на территории России ракеты ATACMS, поставляемые США, и ракеты Storm Shadow британского производства