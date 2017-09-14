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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:06
гуляйполе написав:
але коли йшли вірменські конденсатори
Це було таке жахіття, що словами не передати ...
То було що завгодно, але не конденсатори
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pesikot
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