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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11032110331103411035>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:37

  ЛАД написав:Прошу прощения, в посте о Корее забыл указать ссылки: http://surl.li/ilgrar, http://surl.li/lwnglo, http://surl.li/xrixlu, http://surl.li/wjffvo.
Всё это из русской Вики, т.к. в укр. Вики "Історія Південної Кореї (ще не написана)".

рили?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B5%D1%8F
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:40

Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.

А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.

А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Треба бути в США
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:42

  Faceless написав:
detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.

А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Треба бути в США

))
Отож.

Тобто всюди вибір за що і хто сплатить ціну.
Хто сплачував в США і за США?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:10

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Прошу прощения, в посте о Корее забыл указать ссылки: http://surl.li/ilgrar, http://surl.li/lwnglo, http://surl.li/xrixlu, http://surl.li/wjffvo.
Всё это из русской Вики, т.к. в укр. Вики "Історія Південної Кореї (ще не написана)".

рили?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B5%D1%8F

Может, вы и рыли, но плохо и неглубоко.
Вы дали ссылку на статью "Південна Корея".
А теперь откройте п. "3 Історія" и посмотрите там "Докладніше: Історія Кореї та Історія Південної Кореї".
Можете открыть "Історія Кореї" и посмотреть, сколько строк там о послевоенной истории.
И попробуйте открыть "Історія Південної Кореї".
После этого расскажете, что вы вырыли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:11

  detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.

А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?

Антарктида
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:13

  гуляйполе написав:...........
Сам працював на заводі магнітофонів "Весна" ,двигуни японські,головки магнітні японські,конденсатори японія,індія, пластик з якого лили корпуса басф, текстоліт іморт, з такого виходило ще більш-менш щось стояче,але коли йшли вірменські конденсатори і наші двигуни-то був тихий жаз,ще не забувайте про якісну різницю касет мк і імпортних.

В якому році? Якщо у 80-х, то можливо.
Про якість я не казав. Якість, дійсно, була гірша.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 22 лис, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:15

  detroytred написав:............
Цьому українці протиставляли, протиставляють романтику.
Романтика — світовідчуття, в якому провідну роль грають ліричні й драматичні емоції, мрії, ідеали й душевний підйом.

Эмоции не пушки.
Стреляют плохо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:15

  flyman написав:
  detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.

А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?

Антарктида

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Изучать придётся
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:29

  detroytred написав:
  Faceless написав:
detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.

А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Треба бути в США

))
Отож.

Тобто всюди вибір за що і хто сплатить ціну.
Хто сплачував в США і за США?

Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.
ЛАД
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