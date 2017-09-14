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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:37
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:40
Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.
А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:41
detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.
А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Треба бути в США
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Faceless
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:42
Faceless написав:
detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.
А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Треба бути в США
))
Отож.
Тобто всюди вибір за що і хто сплатить ціну.
Хто сплачував в США і за США?
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detroytred
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:10
Может, вы и рыли, но плохо и неглубоко.
Вы дали ссылку на статью "Південна Корея".
А теперь откройте п. "3 Історія" и посмотрите там "Докладніше: Історія Кореї та Історія Південної Кореї".
Можете открыть "Історія Кореї" и посмотреть, сколько строк там о послевоенной истории.
И попробуйте открыть "Історія Південної Кореї".
После этого расскажете, что вы вырыли.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:11
detroytred написав:
Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.
А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:13
гуляйполе написав:
...........
Сам працював на заводі магнітофонів "Весна" ,двигуни японські,головки магнітні японські,конденсатори японія,індія, пластик з якого лили корпуса басф, текстоліт іморт, з такого виходило ще більш-менш щось стояче,але коли йшли вірменські конденсатори і наші двигуни-то був тихий жаз,ще не забувайте про якісну різницю касет мк і імпортних.
В якому році? Якщо у 80-х, то можливо.
Про якість я не казав. Якість, дійсно, була гірша.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 22 лис, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:15
detroytred написав:
............
Цьому українці протиставляли, протиставляють романтику.
Романтика — світовідчуття, в якому провідну роль грають ліричні й драматичні емоції, мрії, ідеали й душевний підйом.
Эмоции не пушки.
Стреляют плохо.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:15
flyman написав: detroytred написав:
Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.
А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Антарктида
Там пингвинихи вместо баб
Изучать придётся
И от мороза спасаться калорийной диетой
Станем похожими на одного патриота и на другого, уставшего пилота.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:29
detroytred написав: Faceless написав:
detroytred написав:Гарні дороги, зато на нас напали.
Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав.
А щоб гарні магнітофони, дороги да ще й ніхто не нападав треба що?
Треба бути в США
))
Отож.
Тобто всюди вибір за що і хто сплатить ціну.
Хто сплачував в США і за США?
Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.
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