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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11032110331103411035

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Удивляет, что вместо обсуждения этого достаточно серьёзного события, на форуме продолжается ругань и свары.
Якщо обговорювати всі страшилки якими розкидається секретер РНБО педерації - то ніяких сторінок не вистрачить....
А він де-юре друга людина в Державі..
То навіщо обговорювати вологі фантазії першої людини педерації?
тим більше що ЖОДНА з його ПОПЕРЕДНІХ страшилок так і не спрацювала.

Звідси висновок
Обговорювати відверту вологу фантазію - це діяти в тому напрямку який запланований під час вкиду цієї фантазії...
Ну ладам то треба подібні фантазії розганяти...
а нормальним то це навіщо?

Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Тем более, что я не говорил о словах "секретеря РНБО педерації" (вообще никогда его не упоминал) и словах "першої людини педерації", а говорил о действиях.
И если вы думаете, что от того, что вы называете их "педерацієй", мы быстрее победим, то вы глубоко ошибаетесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 21:51

  ЛАД написав:Если бы вы жили в Днепре, когда прилетело, или в Харькове, то вы бы не писали так легко о "страшилках".
Я навіть не на першій лінії....
Але було - Київ за три дні
Було ми вас в порох зітрем
Було - віддайте нам наше а Польща і Угорщина з Румунією - хай відберуть своє
Було ?
і як це спрацювало?

ПС
Офіційна інфа
10 000 ракетних ударів+30 000 дронів по Україні за три роки...
і чому когось має налякати експериментальна модель в якої навіть ВЛАСНОЇ боєголовки немає?

ППС
вони =педерація
ти = корисний ....

І що ?
Ці епітети краще показують їх і твою сутність
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:07

  ЛАД написав:Вы правильно написали о совдепе: "Хрєнові магнітофони, зато на совдеп ніхто не напав".
Чем сегодняшняя война, я бы лучше обошёлся без некоторых вещей и действий. И лозунгов. И без "романтики".
И не заставляйте меня рассказывать "Хто сплачував в США і за США?" Слишком просто и не интересно.
Украина не США.

Маяк був нормальний маг.
В останній раз років 5 тому заводив, потім пішов в кладовку на час ремонту, там і пилиться досі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:34

ATACMS M74 submunition
https://www.youtube.com/shorts/Phi0EX2F ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:20

  Бетон написав:Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт


Хто ти , і хто Себига ?

Може і не найкраще проізношення , але не скиглить як ти ....
Як же ти вже заї....мучав .....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:20

Це вам не лет спік фром май харт

  Бетон написав:Ноу алтернатыв ту пис сру стэндс.
Ауэ патыцыфэйшын
Выл нот ристо пис

Себига, ты кем в КВН был? На разогреве, что-ли? С твоего инглиша вся страна ржёт

Хтось із влогерів то назвав "ингліш з ґалицьким акцентом".
Просто ти не западенець, не вкурюєш тєму.
flyman
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  #<1 ... 11032110331103411035
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